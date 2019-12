"Sinu Pimedus", un corto que dará pie a nuevas historias terroríficas

Iván Nicolás Villa Dimotta fue uno de los ganadores en el rubro Cine de la edición 2019 de los Premios Escenario - La Peña. Su cortometraje Sinu Pimedus (Soy tu oscuridad) fue seleccionado junto a otros tres por el jurado del premio que otorga UNO de Entre Ríos.

Oriundo de Villaguay, hace tiempo está instalado en Paraná, donde inició una productora audiovisual independiente, Visión Producciones, junto a su compañero, Marcelo Amorosi. Sus primeros pasos en el cine los dio en 2008, mientras cursaba el colegio secundario en la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón de Villaguay, a partir de un taller.

“Yo agradezco haber tenido ese taller de TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el secundario, porque muchas veces los chicos tienen las ganas y las ideas pero no tienen las herramientas. Fue una introducción que sirvió para que agarre el hilito y me arme mi propio rollo, haciendo otros talleres, buscando tutoriales y siguiendo un camino autodidacta”, destacó, en diálogo con Escenario. “Cuando estaba en la secundaria, con un grupo de compañeros hacíamos cine de animación y ganamos un premio en Santa Fe. De hecho, yo siempre me dediqué más a los efectos especiales y animación. Pero tenía este guión, le comenté a Marce, él se prendió. Y Sinu Pimedus es mi primer trabajo solo, y también mi primer trabajo de no animación. Fue un buen resultado. A la gente le gustó mucho, así que está bueno”, añadió.

El realizador destacó que el cortometraje en cuestión forma parte de una serie de cortos de terror que están empezando a producir con Marcelo Amorosi: “Era un teaser, una prueba. Me gustó como quedó la estética y decidimos seguir con los lineamientos de una historia que conecta con todas las otras. Son cinco historias, mitos urbanos creados por nosotros. También tenemos en carpeta otros proyectos”.

Sinu Pimedus, “soy tu oscuridad” en idioma estonio, aborda en clave de terror los pactos suicidas adolescentes y lo que pasa por sus cabezas.

“Es un guión recortado de otro guión que tengo y duraba cerca de una hora. Lo recortamos porque queríamos presentarlo para participar en el Fondo Nacional de las Artes, pero no teníamos mucho tiempo, lo empezamos a hacer una semana antes de que cerraba la inscripción. El guión original duraba una hora, y tuvimos que reducirlo a diez minutos”, contó Villa Dimotta.

Por otra parte, el realizador destacó que le interesa, entre otras cosas, abordar en profundidad el cine de terror: “No es un género que se trabaje mucho en la Argentina aún, es más yanqui o británico que otra cosa. Creo que en Entre Ríos tenemos un montón de leyendas que están muy buenas para rescatar y plasmarlas en cine. Y en este caso es más un suspenso terrorífico que otra cosa”.

Sobre el proceso de producción, el director remarcó que fue vertiginoso: “Seleccionamos los actores con Marcelo Amorosi y Susana Salas, hicimos las locaciones, armamos el vestuario y empezamos a grabar. El rodaje fue un día entero de corrido, después estuvimos toda la noche editando, porque ya teníamos que entregarlo. Terminamos de grabar como a las siete de la noche, siete y media empezamos a editar junto a Bruno Cáceres y estuvimos hasta la nueve de la mañana del otro día. Fue un raid, y al otro día ya lo entregamos. Y como ya tenía armados los storyboards, algo que es fundamental cuando hacés cine de animación, fue muy rápido el rodaje, porque ya sabía cómo quería que sea cada escena”.

Por último, Villa Dimotta agradeció por su participación en los Premios Escenario: “Fueron muy lindas experiencias, la verdad es que agradezco por haber sido elegidos y mostrar parte de lo que hacemos, y eso es algo muy importante par los artistas”.

Sobre los Premios Escenario

El ciclo La Peña de los Premios Escenario 2019 se desarrolló los días 7, 14, 21 y 26 de noviembre en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó), con entrada libre y gratuita. El público pudo disfrutar de música en vivo, teatro, letras, artes visuales y cine de artistas entrerrianos, más un patio de comidas.

Vale recordar que a mediados de año, UNO de Entre Ríos abrió la convocatoria a los artistas de toda la provincia y recibió decenas de propuestas. Un jurado conformado por referentes de la cultura entrerriana seleccionó 23 propuestas artísticas, las cuales se disfrutaron a lo largo de las cuatro noches de La Peña de los Premios Escenario, que este año, al cumplirse la 15ª edición, cambiaron de formato.

La nueva edición de los Premios Escenario significó un cambio de rumbo para este reconocimiento con el que UNO de Entre Ríos distingue a los artistas entrerrianos desde 2005. La propuesta viró hacia un premio más popular, apelando a la participación efectiva de los artistas y el público, en busca de un acercamiento con nuestros lectores y seguidores.