"Sexteame este poema", una iniciativa para encender con arte esta cuarentena

“Para mí, la poesía erótica tiene que ver con lo sugerido, con el trabajar en los bordes. Me parece que en la poesía erótica tiene que estar presente el deseo de alguna manera. Un amigo me comentaba, respecto de un poema mío: ‘Me genera una ambigüedad entre ternura y calentura’. Creo que pasa por ahí, por esa imposibilidad de definir ese espacio gris y ambiguo entre lo romántico, tierno, amoroso y esa tensión con lo sexual y pornográfico. Es un espacio interesante para explorar y pensar desde qué perspectiva leemos y escribimos poesía erótica, estar entre ser explícito y ocultar, entre el calentar y ser tiernos. Pero sí tiene que estar presente el deseo”.

Con estas palabras, el poeta paranaense Washington Atencio ensaya una descripción de la temática central de Sexteame Este Poema, la propuesta que viene desarrollando desde hace unas semanas junto a otra poeta, Natalia Oroño, de Santa Fe. De hecho, “sextear” proviene de “sexteo” (contracción de sexo y texteo, del inglés sexting) un término que se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de teléfonos móviles.

De ahí el nombre de esta propuesta que va más allá del SMS para valerse de las posibilidades que ofrece la red social Instagram y, así, concretar un ciclo en vivo de poesía erótica virtual junto a artistas de Paraná y Santa Fe. Este jueves 7, a las 21, tendrá lugar el tercer encuentro.

“Los ciclos de poesía se han reconfigurado a transmisiones vía redes sociales, entonces pensamos en la posibilidad de proponer un encuentro que convoque a poetas y artistas de ambas costas del Paraná. Pensamos en la poesía erótica a partir de este llamado al cuidado, a permanecer en nuestras casas y evitar el contacto con otres. Nos empezamos a preguntar qué pasa con el deseo, qué pasa con este permanecer aislados y, a menudo, en soledad, que de pronto nos distancia y aleja del cuerpo del otro, de los vínculos Por eso pensamos esta idea de hacer un ciclo de poesía erótica como para preguntarnos sobre estas cuestiones y saber por dónde pasa lo erótico ahora que no podemos encontrarnos”, dijo Atencio a Escenario.

La de este jueves será la tercera emisión y participarán poetas y artistas de ambas capital es provinciales, algunos que cuentan con publicaciones y otros totalmente inéditos. Principalmente, la idea de Sexteame Este Poema es dar espacio a artistas locales:

“Si bien la poesía erótica fue en un principio el hilo conductor, y ahora se va abriendo para otras formas de expresión, como músicos, actores, performers, narradores y especialistas provenientes de diferentes campos de la cultura. En un principio lo pensamos para difundir la producción local de Paraná y Santa Fe por eso no lo hemos abierto a artistas de otras ciudades, aunque tenemos mucha gente interesada en participar desde otros lugares y si esto llega a extenderse en el tiempo, consideraremos incluirlos”, explicó.

Con respecto a la modalidad y la dinámica del encuentro, dijo que durará aproximadamente 2 horas y 15 minutos, aunque el público podrá sumarse a los vivos individuales de cada artista participante en particular. “Es una serie de transmisiones de vivos através de las cuentas de Instagram de cada poeta; cada cual tendrá 15 minutos para hacer su presentación y después de ese tiempo se pasa la posta al siguiente. No se hace todo a través de una misma cuenta, sino que se estructuró un line up que consiste en ir saltando de un vivo a otro. En el caso de este jueves, abro yo a las 21, desde mi cuenta de Instagram y a las 21.15 anuncio a la siguiente participante, que es Belén Zavallo, quien hará lo mismo desde su cuenta de Instagram; y así sucesivamente. Entonces los espectadores vamos migrando de una cuenta a otra, esa es más o menos la dinámica”.

Las cuentas de los poetas y artistas que participarán son @was_atencio, @belenzavallo, @selelunar_, @ariel.aguirre.96, @victor_rettore, @laurikiener, @mana_kei, @violetavignatti, @turquesona y @astrowach.

Entre los participantes hay poetas que ya han publicado y otros inéditos que van a leer en público por primera vez; músicos, actrices, performers. “Tratamos de organizarnos en tres bloques en los que va a haber lectura y un corte musical o performático. Y también leemos nosotros, los organizadores. Cada poeta tiene una participación de 15 minutos, donde lee sus textos y, al finalizar, si quiere puede incluir la obra de algún otro poeta. Es muy variado en relación a los textos, es interesante porque no sólo se difunde la propia obra sino que también se invita a leer a otros”, destacó Atencio.

Sexteame Este Poema es un festival al indómito pálpito sexual, ha sido manantial inagotable de inspiración para todo tipo de poetas y poetisas, desde los albores de la civilización grecorromana hasta la actualidad.

“Es problemática la definición de poesía erótica, es difícil de conceptualizar. Antes deberíamos pensar qué es lo poético y qué no lo es; y qué es lo erótico y qué no para poder acercarnos a una definición. En los modos de entender lo vinculado al amor y la pasión siempre ha habido dos corrientes principales, por un lado el erotismo y por otro la pornografía. Y encontramos, en antologías y cuentos que vienen de la antigüedad clásica grecolatina en adelante, desde textos que son muy sutiles en el modo de describir una relación sexual o algún aspecto del cuerpo del ser amado, a otras formas más explícitas, vulgares y obscenas para algunos, en donde se mencionan las palabras si rodeos: pija, culo, coger. Creo que desde hace siglos esto viene buscando una definición”, dijo Atencio.