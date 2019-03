Seta vuelve a desplegar su rock duro y melódico junto a Cabezones

La potente banda de rock, Cabezones, llega nuevamente a Paraná, de la mano de las bandas locales Seta y Uglys. El recital tendrá lugar este viernes, desde las 22 en Limbo Pub (Güemes y Liniers)

Cabezones se inició en 1994 en Santa Fe, en medio de numerosos grupos de diversos estilos que poblaron la escena under del momento con un sonido alternativo. Siguiendo con el liderazgo de César Andino, la banda se encuentra preparando un nuevo video de su último disco, El Naufragio del Alma, mientras tanto Cabezones realiza una serie de shows en conmemoración de los 15 años de su segundo disco Eclipse, editado en 2003. Canciones de este disco, temas nuevos y clásicos son parte de los shows actuales de la reconocida banda originaria de Santa Fe que se completa con Eugenio Jauchen (guitarra), Nano Bernardi (bajo) y Romulo Pividori (batería).

En tanto, Seta se formó a fines de 2010 de la mano de Darío Londero (guitarra y coros), Esteban Rodríguez (voz y guitarra), Rodrigo Londero (batería) y Joaquín Gomez Weinzettel (bajo), quienes conforman este proyecto común para buscar expandir la propia musicalidad. Libertad artística, producción y química es lo que definen a este grupo que logra conjugar en sus canciones distintos ambientes del rock de acordes duros mezclados con melodías pop, que hacen que la música sea más fácil de escuchar.

Esta banda de Paraná ya había teloneado a Cabezones en otra ocasión, y quedó una buena relación, por lo que los santafesinos volvieron a convocarlos para que produzcan esta nueva fecha en la capital entrerriana.

"Ellos hacen un género distinto al nuestro, pero al estar dentro del rock compatibilizamos. Pero tenemos afinidad, es una banda que nosotros escuchábamos desde wachos, y tienen un recorrido interesante, por eso nos gusta ser parte de lo que ellos hacen", señaló Dario Londero a Escenario

Actualmente la banda cuenta con un disco que lleva por nombre Seta, disponible en todas las plataformas digitales (Spotify, Deezer, Youtube) y se encuentra en la grabación de un EP que constará de tres canciones que tomarán cuerpo en este 2019.





"Tenemos la idea de que este EP sea multidisciplinario, el concepto de disco está un poco roto hoy en día. Queremos hacer un arte particular para cada canción, como si fuera una película. Estamos grabando el material y en algún momento nos gustaría hacer una exposición", detalló.

En este sentido, explicó que la banda no toca en vivo regularmente, sino que tienen su propio estudio de grabación y es el lugar donde más tiempo pasan, creando, componiendo, produciendo: "Nos manejamos con la premisa de hacer siempre lo que nos guste, lo que nos llene de ganas. Quizás preferimos tocar un poco menos y cuando sale una fecha para tocar después de mucho tiempo, nos da un gran empuje. Pero en el mientras tanto, ensayamos, trabajamos en el estudio y tenemos un crecimiento interesante, más allá de que no lo expongamos al público con mucha frecuencia; es en pos de un crecimiento personal y como banda".

Además, todos sus integrantes también exploran otras disciplinas artísticas y formas de expresión, como la escritura, el diseño gráfico y las artes plásticas, desde las que también aportan al crecimiento de Seta. "Hacemos confluir todo en un mismo objetivo; por ahí las bandas buscan que las escuche cierta cantidad de personas; nosotro pensamos que el resultado es la obra, así que preferimos enfocarnos en eso. Queremos hacer otras cosas que fundamenten la música, que no sea un proyecto vacío para conseguir que la gente te vaya a ver. Por otra parte, la música se ha puesto difícil, hay un mainstream que ha levantado una barrera y no te deja entrar en el circuito más comercial; por más que uno vaya a grabar a Buenos Aires, y sea un trabajo de calidad, la difusión y distribución se maneja desde arriba. Por eso optamos por hacer otras cosas que nos llenen, no con un objetivo comercial", dijo Londero.

Banda invitada

Uglys es una banda paranaense que tiene cinco años de trayectoria y sus integrantes actuales son César Francisconi (batería y coros), Pablo Trespadermez (guitarra y voz), Lautaro Gauna (guitarra) y Lorenzo Kreitzer (bajo). Su estilo se hacia el punk rock melódico y fusión.