Se viene la segunda edición del Festival de Stand Up del Litoral

Tras una primera exitosa experiencia, se viene el segundo Festival de Stand Up del Litoral. Con artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Pleno de shows y fiesta, las funciones tendrán lugar los días 15, 16, 17 y 18 de agosto en dos sedes: la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio, Paraná) y en Shine Multiespacio (San Martín 499, esquina Colón).

El encuentro es organizado por el grupo Litoral Stand Up Comedy, grupo integrado por Nacho Koornstra, Mateo Izza, Eva Cabrera, Lisandro Riera, Ignacio Grünbaum y Belisario Ruiz, que ya cuenta con casi cinco años de trayectoria. Habiendo realizado la primera edición en 2017 con la presentación de 10 comediantes, cinco shows, una fiesta y más de 600 espectadores, buscan redoblar la apuesta con una segunda edición.

"Este año ampliamos la convocatoria de comediantes. El año pasado tuvimos a 10, este año contaremos con 13, así que de a poquito nos vamos expandiendo. Las regiones que participan siguen siendo más o menos las mismas; Paraná, más que nada porque no hay mucho stand up en Entre Ríos; Santa Fe, Rosario y Buenos Aires Capital. No es que sea una muestra representativa del Litoral, sino que le hemos puesto ese nombre porque el grupo se llama así y porque el festival se hace en Paraná", señaló a Escenario Belisario Ruiz.

El festival dará comienzo este miércoles, a las 21, en Casa de la Cultura, con Damián Quilici (Buenos Aires); el jueves, a las 22 en el mismo lugar, estará el grupo rosarino Fulanos (Coco Castillo, Eugenia Moretti, Diego Ruso, Marcos Guido Di Nella, Andrés Daniel Rodríguez); el viernes a las 22, en Shine se presentarán los seis integrantes de Litoral Stand Up Comedy; y el sábado, a las 22 en Casa de la Cultura, cerrará el encuentro Laila Roth.

Por su parte, Mateo Izza acotó: "Decidimos renovar los artistas que vienen en relación al año pasado, por eso traemos gente de Buenos Aires y de Rosario, pero se trata de otros grupos y comediantes. Los únicos que repetimos somos nosotros. El año pasado la frutilla del postre fue Gabriel Gómez, este año va a ser Laila Roth, que es una crack y que si bien es del circuito porteño de stand up, ella es de Ceres, Santa Fe".





Variedad

El stand up es un estilo dentro del extenso género de la comedia, que se basa en la presentación de una rutina sobre la visión personal, crítica y humorística de acontecimientos de la vida cotidiana del monologuista o de su entorno, que atrapa al público en base al grado de identificación que este pueda lograr con las situaciones que se recrean. Pero también depende de la eficacia, la gracia y la potencia del relato.

Tras varios años de tener el género instalado en la Argentina, la cantidad, variedad y calidad de los comediantes aumentó en forma exponencial y esto trajo como consecuencia un aumento del público, incluyendo también el público de Paraná, que sigue creciendo y se va renovando.

Por eso Izza y Ruiz destacaron que la idea del festival es ofrecer variedad, ya que cada noche se podrán ver comediantes con estilos diferentes.

"La idea que atraviesa al grupo en general es siempre traer a comediantes que nosotros tenemos ganas de ver, somos un poco los curadores del festival. Vamos viendo entre los comediantes que hay en el circuito e invitamos a los que suponemos que la gente va a disfrutar tanto como nosotros. Tanto Laila como Damián Quilici son comediantes que estuvieron en Comedy Central, que para nosotros es como ser convocados para la Selección. Y en el medio estamos nosotros y el grupo de Rosario, que tiene un recorrido similar al nuestro ya que es un grupo grande, mixto, arrancaron en 2014 al igual que nosotros, y ya teníamos relación con los chicos", destacó Ruiz.

El espacio también cambia; el año pasado colmaron el Club Español; este año buscarán repetir la hazaña en la Casa de la Cultura principalmente y en Shine Multiespacio. "En Shine solamente actuaremos nosotros el viernes, es más chiquito, más íntimo. Y miércoles, jueves y sábado se presentarán nuestros invitados en la Casa de la Cultura", dijo Izza.

Si bien Paraná es una plaza más bien chica, los comediantes paranaenses siempre logran cautivar al público en la ciudad. Es que el stand up es un género que llegó para quedarse y así lo demuestran los números.

"El festival del año pasado fue un éxito, tuvimos lleno durante todas las noches y calculamos que en total fueron a vernos unas 600 personas entre las cuatro noches. Incluso una noche tuvimos que mandar gente de vuelta a su casa porque la capacidad del lugar no nos alcanzó y ellos no tenían anticipadas. La verdad es que sobrepasó nuestras expectativas, eso que hizo mucho frío", manifestó Ruiz.

Las entradas anticipadas se venden en Soul Rebel (Galería Almendral Local 15) a 130 pesos por función. O también on line por Comedia.com. En puerta, si quedan remanentes se venderán a 150.





Sobre los artistas

Además de los anfitriones de Litoral Stand Up Comedy, se presentarán dos artistas que nunca antes actuaron en la capital entrerriana. "Tanto a Laila como a Damián los hemos visto en redes sociales; es que tanto actuar los fines de semana nos está costando ir a ver a otros comediantes. Pero ni Damián ni Laila han venido nunca a Paraná; así que eso es un plus para ir a verlos", dijo Ruiz.

En tanto, Izza añadió: "Y a los Fulanos los hemos visto en vivo pero por separados, nunca a todo el grupo junto. Hemos participado de algunos festivales y encuentros en Santa Fe donde pudimos cruzarnos con algunos de ellos, y quedó una relación. La idea es intercambiar invitaciones y tratar de hacer crecer la comedia en la región".

Damián Quilici hace stand up desde noviembre 2012. Estudió con Germán Batallan y Federico Simonetti. Desde entonces hasta la fecha lleva más de 500 funciones, incluidas presentaciones en La Plata, Rosario, La Rioja, Tucumán, Mar del Plata, Calafate, Mendoza y distintos bares, teatros de la escena porteña como así también en el Conurbano Bonaerense. Su actuación incluye una presentación en los Programas de Televisión Bendita TV (Canal 9), Temprano para Tarde (CN23) Hora de Reír (Canal 9); los programas de radio La vuelta de Zloto (Radio del Plata), Uno Nunca Sabe (Radio AM750), FM 93.7, Casi Famosos (Radio Rock & Pop), Metro y Medio (Radio Metro) también en las ediciones 2016 y 2017 de Comedy Central. Además participó de dos largometrajes documentales Pibe Chorro y Stand Up Villero.

Fulanos Stand Up es un grupo rosarino de comedia cuyos integrantes se fueron conociendo en diferentes ciclos de stand up y escenarios de la ciudad de Rosario. En 2014, Coco Castillo, Eugenia Moretti, Diego Ruso, Marcos Guido Di Nella y Andrés Daniel Rodríguez decidieron unirse, formando un quinteto, en el cual cada uno tiene una forma diferente de abordar el humor. Entrando en su cuarta temporada, con más de 150 funciones en los escenarios rosarinos y salas de Buenos Aires, hoy el grupo está catalogado como referente del humor de su ciudad y forma parte del staff permanente del Pellegrini Concert.

Laila Roth hace Stand Up desde 2011 pero siempre exploró la comedia a partir de otras técnicas como improvisación, clown y teatro. Participó del Primer Festival Argentino de Stand up realizado en Tecnópolis, así como en el Festival Ciudad Emergente y ha realizado apariciones en Bendita Tv y Hora de Reír en la televisión abierta. En 2017 y 2018 participó en los especiales de stand up del canal Comedy Central.

En tanto, Belisario Ruiz, Eva Cabrera, Ignacio Grünbaum, Lisandro Riera, Mateo Izza y Nacho Koornstra forman Litoral Stand Up Comedy, un grupo que desde 2014 viene cultivando el género de la comedia en Paraná, la provincia y otras latitudes. Desde mayo, vienen sosteniendo un ritmo de shows semanales.