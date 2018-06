Se suicidó el chef más famoso: Anthony Bourdain

El astro de la TV estadounidense y crítico gastronómico Anthony Bourdain fue hallado muerto en su cuarto de hotel en Francia, donde trabajaba en su serie sobre las tradiciones culinarias alrededor del mundo. Tenía 61 años.

La cadena CNN dijo en un comunicado que Bourdain fue encontrado ayer por la mañana por su amigo y colega Eric Ripert en la ciudad francesa de Estrasburgo. Dijo que se trató de suicidio. La fiscalía de Colmar confirmó a la agencia alemana DPA que el cocinero se quitó la vida y que no había indicios de la existencia de terceros implicados en la muerte.

Bourdain adquirió el estatus de celebridad en el 2000 tras la publicación de su libro "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly", publicado en español con el título "Confesiones de un chef (Kitchen Confidential)". Aunque estaba dirigido a cocineros profesionales, el libro se convirtió en un gran best seller.

Bourdain alcanzó gran fama gracias a su serie en CNN "Parts Unknown", y estaba filmando un nuevo capítulo cuando lo encontraron muerto, según la cadena.

El director ejecutivo de CNN, Jeff Zucker, envió una nota a su personal diciendo: "Tony era un talento excepcional. Un narrador. Un escritor dotado. Un trotamundos. Un aventurero. Trajo algo a CNN que nadie había traído antes".

Chefs, admiradores y el presidente estadounidense Donald Trump declararon su estupor y tristeza. "Quiero brindarle a su familia mis condolencias más sentidas", dijo Trump.

Personalidades de la TV estadounidense expresaron sus condolencias y destacaron las condiciones del chef que "rompió el molde" a través de "narraciones extraordinarias".

"Parts Unknown" parecía una extraña elección para CNN cuando se inició en 2013: diario de viaje, lección de historia, declaración de amor a la cocina exótica. Cada capítulo era una aventura. No se había visto nada parecido en una cadena tan formal, y el éxito fue inmediato.

Era una mezcla de rudeza, fantasía y sentido de la aventura, característica de la música de rock 'n' roll que amaba.

"Constantemente nos preguntamos, ante todo, cuál es el mayor desastre que podemos hacer la semana próxima", dijo en una entrevista con The Associated Press en 2014.

Además de comidas, un capítulo sobre Japón en la primera temporada de la serie incluyó un extraño espectáculo con robots y mujeres semidesnudas, una visita a una banda de death metal y una comida con una mujer miembro de la comunidad sadomasoquista de la ciudad.

En 2016, Bourdain se sentó a comer bun cha en Hanoi, Vietnam, con el presidente Barack Obama.

Bourdain era reacio a analizar el porqué del éxito de su serie.

"Si uno piensa en quién es la audiencia y cuáles podrían ser sus expectativas, creo que ese es el camino a la mala calidad y la mediocridad", dijo a la AP. "Uno sale y muestra la mejor historia posible de la mejor manera que puede. Si a ti te resulta interesante, con suerte les interesará a otros. La televisión hecha de cualquier otra manera es proxenetismo".

Bourdain nació en Nueva York y creció en Leonia, Nueva Jersey. Escribió que su amor por la comida comenzó de joven durante unas vacaciones con su familia en Francia, donde comió su primera ostra. Era franco sobre sus problemas personales; decía que su consumo de drogas lo llevó a desertar el Vassar College después de dos años.

Comenzó a trabajar en restaurantes y así llegó al Instituto Culinario de Estados Unidos, de donde se graduó en 1978. La Brasserie Les Halles lo contrató como jefe de cocina en Nueva York en 1998.

En el prefacio de la más reciente edición de "Kitchen Confidential", Bourdain expresó su estupor ante el éxito de su libro, que escribió levantándose a las cinco de la mañana y ponerse frente a la computadora.

Escribió sobre la dificultad de las largas jornadas de trabajo duro y mala paga, y dijo que uno de los beneficios indirectos de su éxito era su capacidad para pagar la renta. CNN está transmitiendo actualmente la 11ª temporada de "Parts Unknown", y Bourdain se encontraba en Francia grabando un episodio para la 12ª temporada.

Bourdain se divorció dos veces y dejó una hija de su segunda pareja.









Al pasar por Buenos Aires valoró el choripán





La actriz italiana Asia Argento afirmó que está "más que devastada" por la muerte de su pareja, Anthony Bourdain. "Anthony dio todo de sí mismo en todo lo que hizo. Su espíritu brillante y valeroso llegó e inspiró a muchas personas y su generosidad no conoció límites", elogió la actriz y directora en un mensaje publicado en Twitter, en el que definió al reconocido chef como "mi amor, mi fuerza y mi apoyo", y agregó: "Estoy más que devastada". •Bourdain visitó Buenos Aires por última vez en 2016 para uno de sus episodios del programa "Parts Unknown", en el que mostró su gusto por la gastronomía local, desde la que puede experimentarse en lujosos restaurantes o en un choripán al paso. Pasó por el restaurant Don Carlitos, con su colega Francis Mallmann, saboreó un choripán y, pleno enero, se sentó en una reposera en la Costanera para ver aterrizar los aviones en Aeroparque, mientras tomaba un aperitivo. "Después de una semana o dos por aquí confirmé que hasta los carnívoros como yo se arrodillarán rezando por algún vegetal", ironizó. "Cuando vuelva a Nueva York voy a bajar del avión y me voy a hacer una maldita ensalada", bromeó. También destacó: "El delicioso choripán es una comida callejera icónica por razones que resultan obvias una vez que muerdes uno". Algunos comensales le ofrecieron cerveza con gaseosa y, aunque habituado a probar extrañas combinaciones dijo: "No, eso está mal hombre, no..." Anthony Bourdain fue un defensor de los inmigrantes latinoamericanos, cuya mano de obra consideraba esencial para la industria culinaria estadounidense."La verdad es que la industria entera de los restaurantes, no solo en Nueva York sino en todo el país, colapsaría de repente si no fuera por la fuerza laboral mexicana y centroamericana que tiene detrás", dijo Bourdain en el 2015. "Si eres un joven blanco de los suburbios que estudias en un instituto culinario y entras a un restaurante, la persona que te lo enseñará todo no será el chef sino el cocinero mexicano que lleva años allí. Y también es muy probable que el chico blanco sea promovido pronto, por encima de ese cocinero mexicano", dijo.