Se presenta en Paraná el músico y humorista que conquistó Viña del Mar

“Siempre digo que acá en la Argentina me conocen pocos, pero cuando fui a Viña del Mar, Chile, no me conocía nadie. Que un desconocido se presente por primera vez ahí generó una controversia grande con la prensa, que azuzaba con que yo iba a pasar a ser la comida del monstruo (como llaman al público de Viña). Recuerdo que llegué al hotel, prendí la tele y había una foto mía: ‘llame al 0800 y vote si cree que este artista supera los tres minutos en el escenario’, apostaban plata. Cuando entré fue como pisar el Coliseo Romano, cuando me presentaron el público silbaba. Pero batimos un récord, fui el primer desconocido que fue consagrado por el público”, contó a Escenario Carlos García, quien se llevó la Antorcha de Plata –premio que otorga el público– en la edición 2006 del Festival de la Canción de Viña del Mar.

El cantante y humorista presenta Te canto las 40, un show donde repasa sus 40 años de carrera en los más diversos y prestigiosos escenarios del país y Latinoamérica. La cita es esta noche, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

“Es un placer recibir a un artista internacional como él, hemos tenido la posibilidad de disfrutarlo en la Fiesta Nacional del Mate y esta es la primera vez que tendremos en el Teatro 3 de Febrero a este hombre que ha estado en Viña del Mar, donde fue premiado por el público”, señaló Daniel Cottonaro, quien invitó a García a presentarse nuevamente en la capital entrerriana.

A través del uso de pantalla gigante, en Te canto las 40 García genera una interacción particular con públicos absolutamente heterogéneos, pero consiguiendo siempre el mismo resultado: entretener, divertir y sorprender con su voz e interpretaciones musicales.

“Primero soy músico, después cantante, y en tercer lugar me considero comediante”, indicó García, quien durante muchos años hizo teatro de revista y trabajó con figuras del espectáculo como Nito Artaza, Moria Casán, Martín Bossi, Juan Carlos Calabró, Jorge Corona, Tristán, Susana Romero, Yuyito González, Norman Erlich y Fátima Florez, entre otras. También trabajó en televisión con Marcelo Tinelli en 2001.

“No me gusta la televisión, es una picadora, en 10 segundos podés hacerte muy famoso o perder 30 años de carrera; en VideoMatch yo era el gauchito que cantaba con Luis Miguel o con Pavarotti, pero perdía mi identidad. En realidad, lo mío son los festivales, me presenté muchas veces en Villa María, en varios puntos de la provincia de Córdoba, acá en Entre Ríos, donde la gente siempre me trató muy bien. Yo soy santafesino, nací en Santo Tomé, pero a los 23 años me instalé en Mar del Plata para hacer temporada con Enrique y Mercedes Carreras, esa misma temporada fui bajista de Alberto Castillo”, rememoró.

En la ciudad balnearia ganó fama con su banda Carlos García y Los Merengo, la cual marcó un antes y un después en su carrera, ya que la banda fue un ícono de los pubs y café concerts marplatenses a mediados de los años 90.

“Vine tres veces a la Fiesta Nacional del Mate, un festival imponente que no tiene que envidiarle nada a festivales internacionales. Y quedó la inquietud de probar cómo me iría en el Teatro. Tenemos la expectativa de que la gente venga, en un show para toda la familia y no hay golpes bajos; y en cuanto a lo musical, canto desde chamamé hasta música lírica. Hay una buena puesta técnica, así que esperamos que la gente de Paraná nos acompañe”, concluyó García.