Se estrenará "La corazonada", el primer filme argentino de Netflix

La plataforma Netflix estrenará el 28 su primera película original producida en la Argentina, con el nombre de La corazonada, dirigida por Alejandro Montiel y protagonizada por Luisana Lopilato, Joaquín Furriel y Rafael Ferro.

El filme argentino está basado en la novela La virgen en tus ojos, escrita por la periodista Florencia Etcheves, y cuenta la historia de Manuela Pelari, Pipa (Luisana Lopilato), una joven policía que está dando sus primeros pasos como investigadora, y que junto con Francisco Juanez (Joaquín Furriel), un controversial inspector de la división de homicidios, tendrá que resolver el violento asesinato de una chica de 19 años que tiene como principal sospechosa a la mejor amiga de la víctima. Mientras el inexplicable crimen conmueve al país y exaspera al periodismo, en paralelo Pipa tendrá la difícil tarea de investigar en secreto el crimen de un joven en el que su jefe Juanez parece estar involucrado y ser el culpable.

“Falta un poquito más de dos semanas para que salga La corazonada en Netflix, ¡y no puedo más de la ansiedad! Se las súper recomiendo porque va a estar buenísima, y si no me creen pueden ir a mis historias destacadas y ver el tráiler”, escribió Luisana en su cuenta de Instagram desde Canadá, donde se encuentra con su esposo y sus hijos.

La corazonada es la primera película original de Netflix producida en Argentina, que se suma a otras producciones locales exhibidas por la plataforma como Casi feliz, Apache: la vida de Carlos Tevez, No hay tiempo para la vergüenza, Puerta 7 y Fangio: el hombre que domaba las máquinas.

La película está escrita por Mili Roque Pitt, Alejandro Montiel y Florencia Etcheves y completa su elenco con Maite Lanata (Minerva), Juan Guilera (Fito), Abel Ayala (Zorro), Sebastián Mogordoy (Ordóñez), Delfina Cháves (Gloriana) y Marita Ballesteros (Inés Quesada).

Esto genera mucha expectativa en el cine argentino ya que ante la falta de fondos para la producción nacional de películas, la inversión de Netflix en producciones locales asoma como una válida alternativa para directores, actores y los trabajadores de la cultura.

La virgen en tus ojos es la primera novela de Florencia Etcheves. Publicada originalmente en 2012, el libro fue un gran éxito en materia de ventas y le permitió a la autora apostar por un camino centrado exclusivamente en la literatura, abandonando su rol como periodista.