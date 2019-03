Se estrena "Ellas mandan", un nuevo show cómico musical hecho en Paraná

El productor paranaense, Edgardo Zamora estrena su nuevo espectáculo, Ellas mandan, un show cómico musical para toda la familia. Baile, música y una noche colmada de risas. La cita es el jueves 4 de abril, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

Es una propuesta que intercala sketches de humor que reflejan caricaturescas escenas de situaciones que se pueden suceder a diario, con números de canto en vivo a cargo de Nazareno Cosentino Santana, y despliegue coreográfico con un numeroso elenco de bailarinas.

"Ellas mandan es un show cómico musical que intenta mostrar distintas etapas que atraviesan algunas mujeres desde un punto de vista divertido, convirtiendo en algo cómico las diversas situaciones cotidianas por las que muchas han pasado. La idea es que se sientan reflejadas ellas y sus hijos, novios, esposos", describió Zamora a Escenario.

Si bien no es la primera presentación del año, sí es el primer estreno del productor este 2019: "Este año arranqué con Brillantes, una cena show en las que se agotaron las localidades. Y esta propuesta es mi primer estreno de 2019, y nada menos que en el Teatro 3 de Febrero. Y tengo pensados algunos proyectos nuevos para la segunda mitad del año en adelante; por ahora voy a seguir trabajando con Brillantes en versión de café concert y Ellas mandan, que seguramente tendrá una reposición".

Zamora ya cuenta con una trayectoria en el género del varieté humorístico en la capital entrerriana, y sus espectáculos han demostrado ir en creciente popularidad primero, con Ambiciones, seguido por ¿Quién mató al Sr. Wilson?, luego Deslumbrantes, Nada es como lo ves, Ladrones de Risas, Que siga el humor, Signos de Amor, Brillantes con humor, Disparatados e incontables participaciones con otros artistas y productores de la ciudad.

Hace ya casi cinco años que viene desplegando propuestas artísticas en Paraná, y el público demuestra interés no solo yendo a los shows, sino participando, enganchándose en los sketches. "Quizás porque todos pueden sentirse identificados con ciertas cositas que suceden en la vida cotidiana y que se ven reflejadas en nuestros espectáculos. Rompemos la cuarta pared y hablamos con la gente, que se prende, juega y le pone mucha fiesta", comentó.

"Comencé a interesarme desde muy joven por los shows cómico-musicales porque es un formato que te permite mostrar distintos tipos de artes, con cantantes, actores, bailarines. Me gusta mucho el formato y decidí abocarme a esto. También me apasionan las comedias musicales, es probable que este año presente una, pero todavía no está confirmado", deslizó Zamora.

Por último, añadió: "Soy muy espectador, me gusta mucho ir a los espectáculos locales y también a nivel nacional, soy de observar mucho y decidir qué me gusta y qué no, qué haría y qué no. Soy de ir mucho al teatro para aprender, y tomo mi inspiración de distintos elencos de baile, actorales, como así también cantantes".

Las entradas anticipadas pueden conseguirse al (0343) 155183076 o facebook de Edgardo Zamora.

















