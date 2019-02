Se editó "Una hoguera de jazmines", el segundo fanzine de Ediciones Camalote

El escritor luquense Washington Atencio acaba de editar su primer libro de poesía, Una hoguera de jazmines, editado por Ediciones Camalote, que próximamente saldrá a la venta.

Atencio nació en 1986, en Lucas González, y desde hace 15 años está radicado en Paraná. Es profesor de Lengua y Literatura y da clases en escuelas secundarias y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

"Hace un tiempo que voy a talleres literarios. Siempre me ha gustado leer, y hace como un año reactivé la escritura, tengo mucho material escrito pero, como la mayoría, nunca me animé a mostrar mis textos. Me gusta la escritura, he conocido a escritores y participado en festivales de poesía. A partir de Camalote, el proyecto de Fernando Kosiak que busca concretar publicaciones de escritores jóvenes, vi una veta para poder plasmar lo mío", dijo a Escenario este joven escritor que no se anima a considerarse como tal, sino que afirma: "Escribo a veces".

"Cuando recién empecé la facultad participé de talleres con Graciela Gianetti, y como resultado escribí un texto que fue presentado en la Editorial de Entre Ríos, cuando Graciela Iannuzzo era directora y había sacado una convocatoria para escritores jóvenes y gané el primer premio de poesía. El año pasado gané un premio de la Revista Barriletes sobre relatos de infancia. Estos premios me permitieron participar en festivales de poesía en Arroyo Leyes y en el Festival de Poesía Joven que tuvo lugar el año pasado en la ex-ESMA, el centro cultural Haroldo Conti", contó respecto de su trayectoria en el mundo de las letras.





Ferny Kosiak.jpg Foto: Gentileza Ferny Kosiak



Se trata de una publicación con 16 poemas que se inscribe en una nueva serie de ediciones económicas –fanzines– que publica Ediciones Camalote, el proyecto independiente del docente y escritor Ferny Kosiak.

"Este es el segundo número del proyecto que se inició con 'Las cosas de adentro', de Thiago Schonfeld, un pibe de 10 años que escribe precioso y viene de una familia de poetas. Mi libro es el segundo y tengo entendido que habrá algunos más", comentó Atencio.

Consultado sobre la temática que atraviesa la poesía de Una hoguera de jazmines, explicó: "Pensar en una publicación implica pensar en un hilo conductor, y como yo pasé 18 años de mi vida en el campo, la naturaleza es de lo que más conozco. Muchos de los textos tienen esa conexión, con lo familiar y lo natural, que están vinculados y no son azarosos", comentó Atencio y adelantó que será una tirada reducida, de ser necesario se editarán nuevos ejemplares.

"Las editoriales están en crisis y no son redituables, por eso es aún más destacable la decisión de llevar adelante este proyecto de difundir la obra de autores inéditos, de gente que no ha podido acceder a la edición", destacó.

Desde hace un tiempo, el ambiente de la poesía se está fortaleciendo y expandiendo en Paraná, donde con cada vez mayor frecuencia se realizan certámenes, lecturas, slams de poesía oral y presentaciones de libros que contribuyen a difundir las letras de autores locales. "La editorial Camalote viene con esa perspectiva de sacar la literatura y la poesía del gueto, para que llegue a gente que quizás no es, como se suele decir, 'del palo'", concluyó.