Se anunció la grilla de artistas para la Fiesta Provincial del Sol y del Río

En principio, el viernes 13 tiene en su programación a La Banda Mágica, y a Pont a Bailar, la formación paranaense integrada por las voces de Enzo Barzola e Irina López Leites, mientras que el sábado 14 será el turno de Amantes Inocentes desde la ciudad de Diamante, y el Grupo Trinidad, uno de los máximos exponentes de la cumbia romántica santafesina y con muchos años de trayectoria en el ámbito. La banda en diciembre de 2020 grabó junto al cantante y compositor Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y también editaron una serie de singles, dónde se destacan las canciones Mala hembra y Mirá como estás.

Asimismo, ese mismo día estará Valentina Marquez. Se trata de la joven de 21 años es hija del cantante Lisandro Marquez, quien en pocos meses revolucionó la música de Córdoba, con un estilo muy particular, ya que la mayoría de su repertorio son cover’s de famosos temas latinos internacionales y uno de los lentos clásicos de los años ‘90, que marcó una época entre los hit’s de mayor trascendencia a nivel mundial; Don’t Speak, traducido al castellano significa “No hables”. En tanto, el domingo 15 llegarán Los Principes, el grupo de Paraná que deleitará con sus clásicos temas como Tormenta de rena, Una Fotografía, Piel de Azúcar, No voy a mover un dedo, y las canciones nuevas y el número principal que dará el cierre a esta jornada será El “Brujo” Ezequiel, que con 40 años en escena compartirá los temas que lo posicionaron como referente en la cumbia, como por ejemplo Traigo una rosa, Dile, Ojalá que no puedas, Lavate la cara, Traicionero corazón, y los más recientes como por ejemplo Loco, el cual presentó en 2020 junto a La Contra.

Se prevé que para las distintas propuestas las entradas sólo se podrán adquirir en puerta ya que como decisión desde la organización, en esta ocasión no se venderán entradas anticipadas.

Tarifas del balneario

Cabe mencionar que el Complejo Balneario Camping de Valle María tiene nuevas tarifas para esta temporada 2022-2023 En lo que respecta a la entrada general de personas el valor para mayores de 10 años es de 300 pesos, y para menores de 10 años es de 100.

Los vecinos de la localidad ingresan sin cargo de lunes a viernes y lo mismo ocurre para los turistas que alquilan hospedaje en Valle María.

Por su parte, la entrada general de vehículos en lo que respecta a autos y camionetas el valor es de 300 pesos, y para motocicletas es de 200 pesos, mientras que camión y colectivo abonan 1.200.

Y para lancha o moto de agua o similares el ingreso es de un valor es de 600 pesos.