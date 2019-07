Ricardo Leguízamo presenta la última función de "Más allá de la grieta" en Paraná

El viernes 5 será la última función en Paraná de Más allá de la grieta, de Ricardo Leguízamo. El actor-humorista y su pequeña compañía saldrán de gira por otras tierras y cambiarán varios textos y videos que fueron escritos y filmados especialmente para la capital entrerriana. La cita es a las 21 en el Centro de Convenciones del Hotel Maran Suite & Towers.

Acompañado por tres músicos y una actriz-cantante, Leguízamo invita al público a pensar una sociedad sin divisiones, donde se aúnen proyectos y se atreve a afirmar que todavía se puede cambiar lo que parece irreversible.

“Los argentinos estuvimos siempre marcados por la grieta. Justamente, este espectáculo se generó en el cumpleaños de uno de mis técnicos, al que siempre cargo porque me invita una vez al año a pesar de todo el trabajo que le doy. Había un montón de personas y me tocó ubicarme en la cocina con las personas más mayores, arriba de 70 años. Estaba el compadre que me lo señala al suegro y me dice ‘mirá, yo con este hace 50 años que somos amigos; eso sí, no hablamos de política, no discutimos de religión, no discutimos del aborto…’, al quinto ‘no discutimos de’ le digo ¿y entonces de qué mierda hablan?’ y se empezaron a reír todos. Y de ahí salió el tema de que los argentinos discutimos sobre todo sin tocar a fondo cada tema, nos peleamos por Facebook, por Twitter en 140 caracteres, ponemos fundamentos filosóficos y gastamos toda la energía sin poder canalizarla en algo común, sin poder mirar cómo salir todos juntos. La grieta me preocupa, duele, porque genera divisiones en un país que está cayendo al vacío, y desde hace años viene mal en justicia, mal en educación”, dijo Leguízamo a Escenario.

Leguízamo estará acompañado en el escenario por la cantante y actriz santafesina Luciana Tourné, el maestro Alejandro Sánchez en piano y bandoneón, Natalia Franco en violín acústico y eléctrico y Delfina Spais Breton en chelo y bajo. Todos apoyados con tecnología de última generación en materia de sonido, iluminación y multimedia.

“En Por humor a la camiseta, un disco que grabé hace casi 30 años atrás yo ya hablaba de esa grieta: ‘Yo soy de Racing, vos de Independiente, te rompo los dientes. Yo soy de Newell’s vos de Central, te los rompo igual. Yo soy peronista, vos sos radical; yo soy de Urquiza, vos sos de Rosas; vos sos machista, yo mariposas’. Siempre buscamos divisiones, no le damos bolilla a lo fundamental. Vos le preguntás a otro argentino sobre cuál es el principal problema que tenemos y te dice que la inflación, la falta de trabajo, el narcotráfico. Y en octavo o noveno lugar te menciona la educación y la cultura. Necesitamos un cambio cultural, por eso tenemos candidatos veleta y diputados sin formación”, señala el actor y humorista que con talento, ingenio e histrionismo supo abrirse camino en escenarios de Paraná y todo el país.

Décadas de trayectoria avalan a este actor, humorista y autor teatral, que ha cosechado risas, aplausos y emoción más allá de Entre Ríos. Formado con Norman Briski y Mauricio Kartún, su trayectoria se remonta a 1987 con su primer espectáculo cómico musical, Un humorista con aroma a la banda, con el cual realizó una gira por varias ciudades de la Argentina.

En 1998 estrenó en Buenos Aires Hay fiesta en Anillaco, una obra con la que fue nominado a los Premios ACE como Revelación Masculina del Año.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir a toda hora en la recepción del Hotel Maran Suite & Towers. Con tu tarjeta Beneficios UNO más un ticket de consumo, podés retirar una entrada gratis por las oficinas de Perú esquina Chile. Si querés obtener la tarjeta acercate a UNO, solicitarla en forma gratuita y retirarla en el acto.