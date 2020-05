Retrato íntimo de una de las mujeres más influyentes

En los pasillos detrás del escenario del Capital One Arena de Washington DC, Michelle Obama camina codo a codo con su esposo, Barack Obama. Acaba de terminar la tercera parada en lo que sería una gira por 34 ciudades de una escala sin precedentes que casi se parecía a una gira de conciertos de Beyoncé. La cámara de Nadia Hallgren, directora del documental Becoming (Convirtiéndose) estrenado por Netflix, los sigue cuando Michelle Obama, tal vez en busca de consuelo, le pregunta al ex presidente: “¿Parece un espectáculo que te gustaría ver?” mientras un estadio repleto la espera como si fuera una estrella de rock.

El documental de Hallgren es, a diferencia de lo que se pudo ver en otros trabajos, el show de Michelle Obama. Captura a la ex primera dama en entornos tanto públicos como íntimos, navegando por su vida previa y posterior a la Casa Blanca, interactuando con los fanáticos y, en general, fomentando un espíritu de positividad, autoconfianza y esperanza que pocos junto a su esposo son capaces de inspirar.

“Mi vida comienza a ser mía de nuevo”, dice en la película. “Hay otro capítulo esperándome allá afuera”, asegura la abogada egresada de Harvard, descendiente de esclavos y aborígenes estadounidenses, y considerada una de las mujeres más influyentes del mundo. La exprimera dama de Estados Unidos encabezó durante los mandatos de Barack Obama la lista de las cien mujeres más poderosas del mundo que dio a conocer la revista Forbes y en cuyos primeros puestos también se encuentran rostros tan conocidos como Oprah Winfrey, Angela Merkel, Hillary Clinton y Lady Gaga.

La crisis del coronavirus

El documental fue grabado entre 2018 y 2019, previamente a la pandemia de coronavirus. La gira promocional de Obama, organizada por la promotora de conciertos Live Nation, se pareció más a la de una banda de rock, con una serie de fechas en grandes estadios y boletos agotados. Para su estreno, Michelle Obama mencionó este momento crucial que atraviesa el mundo. “Procesamos el pasado e imaginamos un mejor futuro. Al hablar sobre la idea de «becoming» (convertirnos, o llegar a ser), muchos de nosotros nos atrevimos a expresar a viva voz nuestras esperanzas”, dijo Obama.

“Atesoro los recuerdos y esa sensación de conexión ahora más que nunca, mientas enfrentamos esta pandemia juntos, mientras cuidamos de nuestros seres queridos, atendemos a nuestras comunidades y tratamos de mantenernos al día con el trabajo y las clases al tiempo que lidiamos con grandísimas pérdidas, confusión e incertidumbre”, añadió.

La ex primera dama reconoció también que el momento es difícil para una película sobre la idea de comunidad, y que el distanciamiento social no es algo natural para ella: “Soy una persona que abraza”, dijo. Durante la pandemia, Obama ha leído libros infantiles para niños varados en sus casas en una serie online titulada Mondays with Michelle Obama. “Estoy aquí para ustedes”, dijo en una declaración. “Y yo sé que ustedes están aquí el uno para el otro”. “La empatía es nuestro salvavidas. Nos ayudará a llegar al otro lado. Usémosla para redireccionar nuestra atención hacia lo más importante, reconsiderar nuestras prioridades y encontrar maneras de rehacer el mundo de acuerdo con la imagen de nuestras esperanzas”.

La idea de esperanza y empoderamiento es lo que prevalece en el documental Becoming, el más reciente estreno de Higher Ground Productions, la empresa de producción creada por Barack y Michelle Obama. Su acuerdo exclusivo con Netflix para producir varias películas ya ha sido fructífero. La primera, American Factory, de Julia Reichert y Steven Bognar, ganó el Oscar al mejor documental.(los Obama no asistieron a los Premios de la Academia ni recibieron una estatuilla). Higher Ground también está detrás del aclamado y recién estrenado documental Crip Camp: A Disability Revolution (Crip Camp: una revolución de la discapacidad), de James Lebrecht y Nicole Newnham sobre los derechos de las personas con discapacidades y ganador en Sundance.

Similitudes

Hallgren es una cineasta documentalista veterana que trabajó en Trouble the Water, Girl Rising, Trapped. También fue parte del equipo de CNN Films que grabó We Rise: la misión de Michelle Obama para educar a las niñas en todo el mundo. El trabajo, cree Hallgren, lo ganó gracias a su trabajo previo y luego de una reunión con Michelle Obama en la que ambas descubrieron sus similitudes. “Ella es del lado sur de Chicago, y yo soy del sur del Bronx”, dice el cineasta.

A diferencia de la serie de documentales de Hulu Hillary, sobre Hillary Clinton, el enfoque de Hallgren alterna imágenes brillantes de Michelle Obama recibida por estadios repletos, hablando en el escenario con personas como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon y Stephen Colbert y hasta su propio marido que sube a escena con un ramo de flores, con imágenes más personales y del backstage. Obama reflexiona sobre sus ocho años en la Casa Blanca y la respuesta a menudo racista que engendraron.Obama no analiza las elecciones de 2016 o el ascenso de Donald Trump, excepto por un comentario en el que lamenta la adhesión de los votantes afroamericanos. “Ese es mi trauma”, dice ella.

El principal atractivo de Becoming no es solo la historia de Obama sino lo que ella inspira: cómo una historia engendra a otras. Hallgren permanece con su cámara en los rostros de las multitudes que aclaman a Obama, y en algunos casos se toma un momento para seguir sus vidas. “A menudo, cuando la señora Obama estaba en el escenario, yo no estaba a cargo de la cámara principal”, dice Hallgren. “Entonces tuve la oportunidad de caminar. Había una energía tan increíble en esos estadios. La emoción y la alegría que la gente transmitía era algo especial, así que decidí capturar eso”, dijo la cineasta sobre este trabajo.