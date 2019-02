Renzo Montaña presenta "Los Pájaros del Patio" en Concepción del Uruguay

Esta noche, Renzo Montaña & Los del Patio se presentarán en El Murgalpón de los Puntuales - Centro Cultural, de Concepción del Uruguay, presentando el disco Los Pájaros del Patio. La función comenzará a las 21.30, en el espacio ubicado en Av. Balbín 2082, de Concepción.

Renzo Montaña, un compositor joven y multiinstrumentista de Paraná, que el año pasado ganó el Premio Escenario de Diario UNO de Entre Ríos en el rubro Mejor Solista de Rock-Pop.

Renzo Montaña es de Paraná y tiene 33 años. Su camino musical comenzó a los 13 años, aprendiendo a tocar la batería. Tiempo después ingresó a la banda Ser Anónimo. Tras integrar varios grupos, se fue formando en guitarra y bajo; para luego estudiar trombón.

Su faceta como compositor se fue dando de manera natural, ensayando melodías con la guitarra y luego incorporándole otros instrumentos. De esta manera empezó a bocetar su disco Los Pájaros del patio, que fue grabado en Paysandú, República Oriental del Uruguay, y producido por el músico sanducero Carlos Caco Pauletti.

Se trata de un disco muy bien logrando a nivel arreglístico e instrumental con músicos entrerrianos y sanduceros. Lo conforman once canciones con letras con poesía limpia y variada, acopladas a melodías simples que se apoyan en el rock, el reggae, el candombe, la murga y hasta una cumbia. El material está disponible para su escucha en Spotify y Youtube.

"Yo viajo bastante seguido a Paysandú porque mi viejo es de allá, así que de chico fui mucho para aquel lado y también para Montevideo; por eso en Uruguay tengo muchos amigos músicos. Con Caco Pauletti, el productor, somos amigos desde hace más de 15 años. Le comenté que tenía unos temas y que quería grabarlos, así que él me ofreció producírmelos. Y a medida que íbamos produciendo, él me recomendaba 'para este tema podemos llamarlo a tal o a cual'. Así terminó tocando Mateo Moreno, exbajista de No Te Va Gustar y productor de un montón de bandas uruguayas; Paco Pinto, bajista de La Triple Nelson, entre otros músicos muy grosos. En total fueron más de 25 artistas invitados, y cada uno hizo su aporte poniendo su impronta musical", dijo Montaña a Escenario.

Para salir a mostrar su disco armó una banda con músicos amigos de Paraná, ya que reunir para una gira a todos los músicos que participaron de Los pájaros del patio sería una misión imposible. Sin embargo, se dio el gusto de juntar a 10 de ellos para la presentación oficial en Paraná, que tuvo lugar en 2017, y pudo presentarse con otros tantos el 2, en el Puerto Nuevo.