Recetas del bardo inglÃ©s, a la carta y servidas en una puesta bilingÃ¼e

Chefpeare. Recetas teatrales del bardo inglés, despide su intenso año de trabajo en la Escuela del Bardo. Se trata de un espectáculo bilingüe apto para todo público con y sin conocimiento del idioma inglés. La función tendrá lugar esta noche, a las 21, en la Escuela del Bardo (Almafuerte 104 bis).

La función se llevará a cabo en el marco de Escuela Abierta, un ciclo de actividades abiertas a la comunidad: ensayos, seminarios, simposios, conversatorios, funciones, talleres; cuya pretensión es compartir las producciones relacionadas con las artes escénicas.

Así, se pondrá a consideración del público esta obra protagonizada por Verónica Petean y Pedro Peterson, quienes interpretan a dos cocineros que acceden al espacio donde se encuentra el público con un carro rodante provisto de todo lo necesario para “cocinar” las recetas del afamado William The Chef, que no es otro que William Shakespeare.

“La obra se estrenó el 14 de noviembre y esta será la tercera función. Tiene la particularidad de que ha sido escrita por los mismos actores que la interpretamos. Empezamos trabajando con una idea de Shakespeare a la carta, de que el público eligiera qué ver, de modo tal que no interpretemos unilateralmente una sola obra de Shakespeare, considerando que él tiene como para hacer dulce, usando una metáfora culinaria, ya que estamos. Cada obra tiene muchísimo para reinterpretar, justamente por eso que tiene lo clásico, que siempre se puede reinventar”, dijo Pedro Peterson a Escenario.

De hecho, él proviene de hacer teatro de improvisación, por lo cual tiene un gran ejercicio a la hora de poner en escena de manera instantánea los antojos del público. Así surgió la idea de hacer Shakespeare a la carta.

“En un principio íbamos a ser dos mozos, íbamos a ofrecer ciertos platos con sonetos, monólogos, soliloquios, algunas frases célebres. Pero la idea se fue engordando a tal punto que los mozos pasaron a convertirse en cocineros. Y en los ensayos van surgiendo ideas que parecen meras casualidades pero no lo son, sino que tienen que ver con un proceso de trabajo que las va madurando. En este caso se entrecruzan una metáfora y dos conceptos, los chefs y Shakespeare, que con el juego de palabras pudimos darle una dinámica interesante. La obra tiene mucho de humor, y está protagonizada por estos dos personajes que vienen a cocinar recetas de su maestro, William The Chef, y así van a ofrecer Romeo y Julieta, Hamlet, Otello y una síntesis de lo que sucede con diferentes reyes”, detalló.

Haciendo una analogía entre escribir y cocinar, irán representando las distintas escenas de las obras shakespearianas a pedido del público. Se repartirán menús con reminiscencias gastronómicas entre los asistentes, donde estarán consignadas todas las escenas que estarán disponibles para ser ejecutadas.

Consultado sobre la dinámica de la elección del menú, Peterson explicó que al público se lo recibe con un canapé de bienvenida, pero el plato principal y el postre, son a elección. “Como chefs, les vamos a dar a elegir dos platos diferentes, la gente vota, y así se procede a contar la historia, y de cierta manera, elaborar la receta. Y lo mismo pasa con el postre, entre medio también hay mucha interacción con el público, porque contar Shakespeare de a dos es demasiado ambicioso. Pero la obra tiene mucho ida y vuelta con el público y lo que suceda en ese momento”, manifestó.

Otro detalle no menor es que la obra es bilingüe, sin embargo no es necesario saber inglés para entenderla: “Es algo que no se ve mucho en la ciudad, y eso tiene que ver con que en Paraná no hay mucha oferta para que quienes estudian o estudiaron inglés puedan ver una obra en ese idioma. En un momento pensamos hacerla toda en inglés, pero nos dimos cuenta que era demasiado arriesgado. Así que decidimos ir por lo bilingüe, considerando que nuestro lenguaje actual está lleno de palabras provenientes de otros idiomas y que se han incorporado”.

Peterson y Petean pertenecen a lo que al interior de Teatro del Bardo denominan tercera generación bardera. Debutaron en la obra Plan B o la deconstrucción del artefacto y luego llevaron una propuesta propia: “Somos de los más jóvenes del elenco y gracias al grupo, nos dimos el lujo de llevarle esta idea a Valeria Folini y a todo el equipo de Teatro del Bardo que nos recibieron con los brazos abiertos, con una fraternidad digna de ser compartida”, agradeció el actor.