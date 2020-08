Radioteatro en Cuarentena se renueva con una propuesta actoral en vivo

Mañana, a las 21, el grupo Eclíptica Teatral realizará la función de un capítulo inédito que forma parte de su radioteatro, Los ricos tienen coronita, que se transmitirá en vivo por Facebook Live desde la cuenta del grupo. Este proyecto fue elegido como uno de los ganadores del Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales y por esto cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Radioteatro en Cuarentena es la propuesta artística que el santafesino Grupo Eclíptica Teatral –que también cuenta con integrantes de Paraná– y nació con el fin de retomar el contacto con su público y aportar al entretenimiento en días de aislamiento.

Los ricos tienen coronita fue escrito por Luna Saavedra Andreotti, Alejandro Fort Villa, Salomé Espíndola y Brenda Jerichau. Este “culebrón” gira en torno a Carmela Cazzini, una joven adinerada sin dificultades en su vida, está a punto de conocer al amor de su vida… “¿Un príncipe azul en un corcel blanco? Quizás tenga el corcel pero probablemente los años no lo dejen subirse. ¿Cómo tomará la madre de Carmela su decisión? ¿Cómo reaccionará la ex esposa de Armando cuando conozca a su nueva pareja?”, dice la sinopsis.

Los ricos tienen coronita está dirigida a todo público, tanto para aquellos que han seguido la historia o para nuevos oyentes, ya no se necesita tener conocimiento de los capítulos que han salido hasta el momento.

radioteatro en cuarentena.jpg El ciclo del Grupo Eclíptica Teatral continúa este viernes con una emisión en vivo del radioteatro en cuarentena

El radioteatro es un género que tuvo mucho éxito en la primera mitad del siglo XX, haciendo volar la imaginación de cientos de radioescuchas a lo largo y ancho del país. Paraná también tuvo sus propuestas originales en LT14. Pero la llegada de la televisión fue haciendo perder el interés; es que el radioteatro necesita de que el otro preste atención, algo difícil en los tiempos que corren. Sin embargo, el Grupo Eclíptica Teatral lo vio como una buena alternativa en este contexto.

“Como trabajadores independientes del teatro nos encontramos enfrentando los efectos colaterales de la pandemia que nos toca vivir: salas vacías, espectáculos cancelados, imposibilidad de ensayos e incertidumbre frente a cuándo podremos volver a nuestras anheladas rutinas. El convivio teatral, ese encuentro entre el público y los actores, no es posible ¿O sí? Por eso nos pusimos a recuperar antiguas prácticas en casa. Esta cuarentena es una posibilidad que se abre para nosotros como equipo, no sólo porque no queremos perder nuestros vínculos, sino también porque es un gran momento para incentivar la creatividad, continuar proyectando y entusiasmándonos con algo que compartir y esperar. Y que a su vez nos permite de alguna manera acercarnos a nuevos públicos”, dijo a Escenario la actriz paranaense, Brenda Jerichau.

En este episodio participarán los actores y actrices María Julia Hutschenreuter (Carmela); Miguel Busso (Armando); Mariela Bogado (Nené); Salomé Espíndola (Azucena); Brenda Jerichau (Pilar) y Alejandro Fort Villa (Narrador). Al ser radioteatro en vivo, los espectadores podrán ver a los actores caracterizados de sus personajes, pudiendo ver su trabajo actoral y su composición, mientras que los sonidos serán manipulados en el momento de la emisión.

La dirección de la propuesta y la sonorización de la función está a cargo de Luna Saavedra Andreotti, los dibujos a cargo de Julietta Battauz y la composición musical de Cristian Yones. Vale destacar que se puede escuchar el radioteatro completo de Los ricos tienen coronita, junto a las otras producciones del ciclo de Radioteatro en Cuarentena por los canales: Spotify, Ivoox, Anchor y Youtube. Además, hasta el domingo 15 de agosto estará disponible una gorra virtual, donde se podrá colaborar económicamente con el mencionado ciclo. Para más información, ingresar a las redes sociales del Grupo Eclíptica Teatral, en Facebook e Instagram.