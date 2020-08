Queen lanza un álbum en vivo en octubre

Queen y Adam Lambert lanzarán el próximo 2 de octubre su primer álbum en vivo, "Queen Adam Live Around the World", una selección de entre los 200 espectáculos que realizaron en todo el mundo y personalmente curada por Roger Taylor, Brian May y el propio Lambert.

En junio pasado Queen había organizado una "fiesta" en su canal de YouTube para celebrar lo que habría sido el cierre de su gira en Londres. Allí aparecieron versiones de "Love Kills" y "I Was Born to Love You", realizadas en los festivales Rock in Rio en Lisboa y Río de Janeiro frente a más de 500.000 espectadores virtuales. "Realmente no habíamos visto esos clips antes, siempre estábamos demasiado ocupados haciendo giras", dijo Roger Taylor.

"No sabíamos lo bien que sonaba la banda. Así que pensamos, bueno, tal vez haya un álbum en vivo de los mejores conciertos que hemos hecho durante los últimos ocho años con Adam Lambert por hacer".

La banda realizó una gira europea a principios de 2020, pero debido a la pandemia de coronavirus pospuso varias de sus presentaciones para 2021.

"Queen Adam Live Around the World" incluye "Fire Fight Australia", en la que interpretó el Live Aid original de Queen de 1985 en su totalidad.