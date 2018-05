¿Qué vas a hacer este fin de semana?

Nuevo cine Rex Paraná

Sala 1: "Deadpool 2", todos los días a las 17.30, 20 (cast) y 22.30 (subt). Sala 2: "Avengers: Infinity War", todos los días a las 18 y 21.15 (cast); "Coco" (3D/cast) sábado y domingo a las 16; "Jungla" (subt) todos los días a las 20.15 y 22.30. Sala 3: "Sexy por accidente", todos los días a las 19.45 (subt); "Rescate en Entebbe", todos los días a las 22.15 (subt).

En Monte Caseros 266. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas de miércoles a lunes.





DEAD.jpg





Complejo cine Círculo

Sala 1: "Custodia compartida" todos los días a las 22.30 (subt); "Avengers: Infinity War", todos los días a las 19.30 (cast); "Nada que perder" (cast) todos los días a las 17. Sala 3: "Deadpool 2", odos los días a las 17.30, 20 (cast) y 22.30 (subt) .

En Andrés Pazos 339.





CUSTODIA.jpg









Cinemark Santa Fe

Salas 2D: "Deadpool2"; "Sexy por accidente"; "Tully"; "Perdida"; "Gnomos al ataque"; "Las aventuras de Peter Rabbit"; "Yo soy Simón"; "Avengers: Infinity War"; "Nada que perder"; "Rescate en Entebbe". Salas 3D: "Avengers: Infinity War"..

En Shopping La Ribera, Santa Fe. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas.









TEATRO





Misa Cochina - Stand Up

El domingo 27 de mayo, a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero, Lucas Rodríguez y Roberto Galati traerán su "Misa cochina". Son dos jóvenes comediantes que muestran una visión muy particular de la vida.

Localidades en venta en boletería del Teatro. Con la tarjeta Beneficios UNO, llevate una entrada gratis.





Pablo Millán: Humor On Line

El viernes 25 de Mayo, Pablo Millán presenta un espectáculo de café concert apto para todo público. Será a las 21.30 en Stro (Ramírez 3063, Paraná).

Reserva de mesas al whatsapp 3435442337 Con la tarjeta Beneficios UNO, llevate una entrada gratis.





El viaje de la kundalini

"El viaje de la Kundalini" es una obra de vanguardia, una experiencia sensoperceptiva que integra varias Artes Holísticas: Sonoterapia, Meditación, Yoga, Música, Aromaterapia, Reiki, VortexHealing, EMF Balancing, Magnified Healing y mucho más... La obra se presentará por primera vez en Paraná el 15 de junio, a las 19.45, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250).

Con la tarjeta Beneficios UNO, llevate una entrada gratis.





KUNDALINI.jpg





Carlos Sánchez

Segunda "Noche de Gala & Glamour" en Open Club del Thompson. Con Carlos Sánchez en "Humor y canciones". Además habrá artistas invitados y show de bachata. Sábado 26 de mayo a las 21.30; no se suspende por lluvia. Entradas limitadas anticipas en Breyer Disquería.

Con la tarjeta Beneficios UNO , llevate una entrada gratis.





Eber a la carta

De la mano del grupo Litoral Stand Up Comedy, este jueves 24, Rubio llega a Paraná con Eber a la carta, un espectáculo que combina stand up, improvisación y hasta periodismo: monólogos de stand up a cargo de Luis Rubio, monólogos de Eber Ludueña, una entrevista llevada a cabo por un periodista local y participación del público haciendo preguntas. La cita será a las 21,.

En el Centro Cultural y de Convenciones "La Vieja Usina".





Planeta huerta

El grupo de teatro La Cacerola pone nuevamente en cartel la obra infantil "Planeta Huerta", El domingo 27 de mayo a las 16, en el marco del Ciclo No te Aburras Gurí. Anticipadas a 100 pesos en Belgrano 648.

En La Vieja Usina (G. Matorras 861).









MÚSICA





Encuentro de Payadores

El sábado 26 de mayo Paraná recibirá nuevamente a los herederos de los 1º Cronistas de la Patria, hoy en día conocidos como Payadores. La cita será en el Teatro Municipal 3 de Febrero a partir de las 16 hs. Allí se pondrá en marcha el 14º Encuentro Internacional de Payadores de Esta Vanda del Paraná". Lo de "Esta Vanda" identifica la región que en casi toda la literatura y crónicas de los invasores europeos producidas durante la época de la conquista y posterior colonización.





Rock en limbo

Tres bandas de planetas bien distintos, hacen base en Limbo para deleitar a Paraná con su exquisita música: Eco Lunar, Cecilia y el Sr. vinilo y Sevelhumano. La cita será el sábado 26, a las 22.30,.

En Güemes y Liniers.





ECOLUNAR.jpg Eco Lunar Facebook: Eco Lunar





MUESTRAS





En tránsito

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta una muestra itinerante con destacadas obras de su patrimonio. La exposición reunirá pinturas, dibujos y grabados de Picasso, Berni, Xul Solar, Benito Quinquela Martín, entre otros..Se podrá visitar hasta el 17 de junio en el Museo Provincial de Bellas Artes. Buenos Aires 355, Paraná