¿Qué hacemos el finde en Paraná?

CINEMARK SANTA FE Salas 2D: "Escape room"; "La favorita"; "Cómo entrenar a tu dragón 3"; "El regreso de Mary Poppins"; "BTS Love Yourself World Tour"; "Glass"; "Spiderman: un nuevo universo"; "La mula". Salas 3D: "Cómo entrenar a tu dragón 3"; "Aquaman"; "La gran aventura de Lego 2"; "WiFi Ralph". Shopping La Ribera, Santa Fe. Tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas.





{f} Festivales



Parador usina El Centro Cultural La Vieja Usina se convertirá en el Parador Usina en el marco del ciclo Cultura Encendida, organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos con entrada gratuita. El próximo fin de semana en el Parador Usina. Habrá patio de comidas instalado en el predio. En Gregoria Matorras 861





Vecinal Güiraldes



La comisión vecinal del barrio de la capital entrerriana organiza un espectáculo infantil vinculado a la vida Carnestolendas de la ciudad. Será el viernes desde las 20 horas sobre calle Churruarín. La entrada será un juguete, alimento perecedero o útiles escolares. Se trata de un corso denominado "Carita Feliz". {e} Exposiciones Paseo de verano Jornada de exposición (indumentaria, cosméticos, accesorios, fotografía, tatuajes, cactus, serigrafía, macetas decoradas, ropa), donde también habrá un patio abierto con músicos locales tocando en vivo, gastronomía y cerveza. Los días 15, 16 y 17 de Febrero. La entrada es gratuita y no se suspende por lluvia. En 25 de Mayo 567.





{t} Teatro





Gato con valija Comienza una nueva edición del ciclo de teatro callejero Gato con Valija en la Plaza Sáenz Peña, de Paraná. Todas las funciones serán a la gorra y comenzarán a la hora 18 durante todos los jueves de febrero y continuará los domingos de marzo y abril en el mismo horario. Participarán elencos de Paraná, Chajarí, Concordia y Crespo. Entrada a la gorra. Se recomienda concurrir con reposeras.





{d} Danzas Julio bocca en paraná Los días 6 y 7 de marzo, el bailarín de nivel internacional, Julio Bocca, dará clases magistrales, para bailarines y maestros en Paraná, Además, ofrecerá una conferencia para publico en general. Centro Cultural "La Vieja Usina". Organiza: Instituto Ballerina.





{c} Conferencias ASTRONOMÍA PARA toDOS El viernes 1º de marzo a las 19 en el salón de la Bolsa de Cereales (San Martín 553, frente a Plaza Alvear) se podrá disfrutar de las conferencias: "Observación y exploración Lunar: pasado, presente y futuro" (Alberto Anunziato), "Movimientos Lunares" (Prof. Dr. Raúl Roberto Podestá) y "Un reloj en la Luna" (Dr. Roberto Aquilano). La entrada es libre y gratuita y no se necesitan conocimientos astronómicos, simplemente ganas de explorar y conocer

Cartelera semana del 14 al 20 de Febrero del 2019 . Como entrenar a tu dragón 3. 3D. Todos los días: 19:30 (Castellano) Feliz Día de tu muerte 2, estreno simultáneo con Buenos Aires. Todos los días: 21:45 (Castellano) Género: Terror. La gran aventura de lego 2. 3D. Todos los días: 20:00 (Castellano) Battle Ángel: la última guerrera 3D Todos los días: 22:15 (Castellano) Dragon Ball Súper Broly Todos los días: 17:45 (Castellano). La favorita, "Nominada a 10 premios Oscars" Todos los días: 20:00 (Subtitulada). Escape room: sin salida. Jueves y de sábado a miércoles.: 22:30 (Castellano) Paisaje, Viernes: 22:00 (Castellano) Monte Caseros 266. Beneficios UNO, dos por uno en entradas de miércoles a lunes.Sala 1: "WiFi Ralph" (3D/cast) todos los días a las 17.30, también jueves, viernes y de lunes a jueves a las 20; "Beautiful boy" (subt) todos los días a las 22.30; "BTS Love Yourself World Tour" sábado y domingo a las 20 en sala 1 y 2. Sala 3: "Glass" (subt) todos los días a las 22.15; "Cómo entrenar a tu dragón 3" (cast) todos los días a las 17.15 también jueves viernes y de lunes a miércoles a las 19.45. Sala 4: "El vicepresidente" (subt) todos los días a las 21.30; "El regreso de Mary Poppins" (cast) todos los días a las 19. En Andrés Pazos 339.