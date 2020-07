Proyecto para hacer de Entre Ríos un gran estudio de filmación

Realizadores audiovisuales de Entre Ríos piden que en la provincia se apruebe e implemente una Ley de Fomento para el sector; asimismo, proponen que el fondo se financie con impuestos a plataformas de streaming extranjeras.

Integrantes de la Cámara de Productores Audiovisuales de Entre Ríos (Capaer), la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y Cineastas Independientes de Entre Ríos (Cider) difundieron un comunicado señalando que plataformas extranjeras como Netflix, Amazon o HBO brindan servicios en la provincia y aun no pagan los impuestos que les corresponden. “El cobro de un gravamen a estas empresas es uno de los pilares del proyecto de Ley de Fomento Audiovisual de Entre Ríos”, destacaron.

En este sentido, indicaron que entre 2003 y 2020 se filmaron en Entre Ríos 58 largometrajes, 39 entrerrianos y 18 de directores que eligieron la provincia como set de filmación. Además de nueve series. Cada una de estas producciones invirtió una gran cantidad de recursos económicos al generar cientos de puestos de trabajo.

“Sin embargo, el sector audiovisual aún no cuenta con una ley que fomente su actividad y necesita más que nunca que se implementen regulaciones para no desaparecer”, manifestaron.

El objetivo es que con este fondo se capacite a las nuevas generaciones de cineastas, como así también financiar más películas y series, convirtiendo a Entre Ríos en un gran set de filmación.

Escenario dialogó con Guillermo Berger, presidente de Araer, sobre esta propuesta: “Hace tres años que quienes laburamos en el sector audiovisual venimos trabajando el proyecto de Ley de Fomento Audiovisual; y dentro del proyecto es necesario delinear bien cómo conformar ese fondo de fomento. Una de las vías de financiación implica hacer una modificación al código tributario, modificación que se está tratando de incorporar ahora en el marco de la Ley de Emergencia y consiste en que las plataformas de streaming paguen ingresos brutos. En nuestro proyecto de la Ley de Fomento decimos que el fondo se financiaría con impuestos específicos creados o a crearse, algo similar a la Ley de Cine de la Nación, cuyo fondo de fomento se conformó con un porcentaje de las entradas vendidas en los cines, otro porcentaje aportado por las televisoras y otro provenía del alquiler de VHS, algo que ahora está totalmente obsoleto. Por eso, en este nuevo mapa digital, proponemos este impuesto a las plataformas, que es por donde hoy más se mueve lo audiovisual. Justamente por lo que pasó con el VHS y el streaming es que en nuestro proyecto hablamos de impuestos creados o a crearse, porque desconocemos cómo se verá cine y series en el futuro”.

—Es importante destacar es que su proyecto implica que el impuesto no se traslade al precio final que pagan los suscriptores.

—Exacto, y esto lo decimos porque hay otras provincias que ya tienen ese impuesto activo y allí no es que pagan un precio diferenciado. Netflix cuesta lo mismo acá que en Córdoba, la tarifa es única, sólo sucede que en Entre Ríos nos estamos perdiendo de poder cobrar ese impuesto y financiar así la actividad cinematográfica nuestra. Ese impuesto recae sobre estas grandes plataformas digitales, empresas radicadas en el exterior que no tienen sede en la Argentina y menos en la provincia, que no generan mano de obra ni dinamizan la economía, como sí lo hacemos los cineastas radicados en Entre Ríos. Eso crea una gran desigualdad, porque los realizadores audiovisuales sí abonamos impuestos brutos y estas plataformas no. Nosotros aportamos un 4,5%, y en este tributo que se pretende que paguen las plataformas extranjeras rondaría en un 3%. La idea es que esas plataformas tributen un porcentaje mayor.

—¿Qué perspectivas hay de que la Ley de Fomento Audiovisual se apruebe a la brevedad?

—Y bueno, por el momento, Araer, Cider y Capaer estamos trabajando en forma conjunta para que esta ley se apruebe y promulgue. Comprendemos la situación que atraviesa la provincia, pero esperamos que una vez que la emergencia se disipe, el tributo a las plataformas pase a financiar el fondo de fomento a la actividad que llevamos adelante. Actualmente le estamos explicando nuestra actividad a los legisladores de los diferentes espacios políticos, porque la mayoría de la gente desconoce todo lo que implica, y esperamos que nos apoyen con esta ley. Calculá que un rodaje audiovisual implica unos 40 técnicos, unos 20 actores, cientos de extras y después hay un montón de rubros que contratamos cuando filmamos en la provincia, como hotelería, transporte, combustible, catering, ferretería, y demás; todo ese dinero que se gasta al realizar una producción es plata que queda circulando en Entre Ríos. La producción audiovisual dinamiza las economías de las ciudades donde se lleva a cabo.

—Quizás no se toma dimensión del dinero que se inyecta a la provincia.

—Claro, además hay que destacar que nuestro proyecto es el de un fondo que para nosotros va a aportar en un porcentaje menor de lo que nosotros conseguimos a través del Incaa. Todas las películas en nuestro país se realizan con el apoyo del Incaa; nosotros generamos proyectos, si ganamos el concurso en el Incaa y cuando éste nos da los fondos, los traemos e invertimos en la provincia. Pero, también hay que recordar que la inflación en nuestro país es bastante alta, desde el momento en que ganamos un proyecto hasta que lo cobramos y podemos terminar la película pasa mucho tiempo, por ahí dos años, esto implica que en ese lapso el dinero pierde valor. Y de existir este fondo provincial, su aporte puede ayudarnos a compensar ese margen que se pierde.

—Y tampoco hay que olvidar que el cine y las series son una vidriera para la provincia.

—Totalmente, nuestros contenidos se ven en todo el mundo, exportamos. Nosotros (por El Buey Solo, su productora) vendimos una serie a Televisa, México, y tenemos dos contenidos en la TV Pública: una serie documental que se llama Artesanos y otra que se llama La Persuasión, que es el primer estreno del 2020 en la televisión abierta. Difundimos historias que tienen que ver con nuestro río, nuestra gente, nuestra comida, la forma en que hablamos, estamos contando lo que es la identidad entrerriana al resto del mundo. Es algo que hay que aprovechar: en Nuevo México, donde se filmó Breaking Bad, se construyó todo un imperio turístico a partir de la serie. Es decir, el cine y la televisión pueden dinamizar el turismo, y está bueno que eso se tenga en cuenta.