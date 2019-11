Proscer rapea con el corazón y está listo para transmutar

El rapero Proscer actuará este jueves en la segunda noche de La Peña de los Premios Escenario que vuelve a la Casa de la Cultura de Paraná desde las 20 con entrada libre y gratuita.

El MC Lucas Wittmann nació en Crespo, vivió en Esperanza y hace cuatro años que se estableció en la capital entrerriana en donde estudia la Licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

“Decidí darle todo al rap, me di cuenta que me brota en forma natural y es lo que me hace vivir, no quiero llegar a una edad en la que me tenga que arrepentir no haberlo intentado”, le contó a UNO en la previa de su show.

pro 3.jpg Tiene cinco temas listos para el jueves por la noche. Foto UNO/ Mateo Oviedo

Este año grabó su primer mixtape Transmutación con el bueno de Jay Scarred, su productor y djay. Hace un par de meses que va compartiendo los temas en el canal de YouTube Es Proscer. Tiene una fuerte influencia del rap español y del venezolano al que califica como los mejores raperos de habla hispana.

Tiene 23 años, le gusta leer y cuenta que le agarró el gusto a la escritura por lo que se fue alejando de las batallas de freestyle en las plazas de Paraná y Santa Fe. Este miércoles ensayó por última vez los cinco temas que presentará, junto a Big Nacho, en el escenario de La Casa: Activemos; Quién está loco, Saber es poder; Sabios e ignorante y Efemérides.

Pasado reciente

Proscer comenzó a desplegar su arte en 2013 cuando competía en las batallas de freestyle. Salió campeón en numerosas competencias de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe. Entre las más importantes destacó: "La madriguera freestyle", "Batalla sistemática", "Bombardeo verbal", "Invasión rapper" y "Litorap".

pro 2.jpg Con toda la potencia de los 23 años. Foto UNO/ Mateo Oviedo