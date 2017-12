Preparan una cita doble con el rock: Acólitos Anónimos junto a Nube 9

Luego de su exitosa gira por Europa, vuelve a Paraná la banda beatle Nube 9 para brindar un show con los temas más potentes de los cuatro de Liverpool. La banda de mayor trayectoria en la escena rock paranaense Acolitos Anonimos serán los anfitriones de esa noche llena de música. La cita es el viernes 8, desde las 21, en el Centro Experimental de Imagen y Sonido Gloria Montoya (Melvin Jones 861, Parque Urquiza de Paraná).





Será la segunda vez que Fernando Blanco, exbajista de Súper Ratones y actual frontman de Nube 9, toque junto la banda paranaense.





"Nosotros ya los invitamos una vez a Paraná, para la presentación de uno de los discos de Fernando. Ahora los invitamos para que toquen Beatles, justo que se da que es el aniversario de la muerte de John Lennon. Además vienen de hacer una gira por Europa, todos los años ellos tocan en Liverpool, en The Cavern. Y este año fueron elegidos como la mejor banda beatle, lo cual les valió grabar en los estudios Abbey Road. Tenemos muy buena onda con ellos, Fernando grabó en 2005 con nosotros, cuando grabamos Insano. Él participó en Shake populi, un tema nuestro", señaló a Escenario Ramiro Maradey, cantante de Acólitos Anónimos, una de las bandas paranaenses con más trayectoria, ya que en enero cumplirá 29 años.





Los de Paraná van a mostrar temas de Pulpo, su último disco, lanzado en agosto del año pasado. Se trata de un manifiesto de 10 tentáculos sonoros y testimoniales de la historia argentina reciente. "Para la gente que vaya a escuchar música de Los Beatles, nosotros tocaremos otra música, para que sepan que en Paraná también se hace buen rock", comentó Maradey y adelantó que para el año que viene planean invitar a Arbolito y luego a Científicos del Palo. "La idea es mostrar dos cosas distintas cada vez, siempre con la intención de que la gente baile, se mueva, no son recitales para sentarse a escuchar", añadió.





La banda paranaense estuvo muy activa este año, tocando en diversos escenarios y promocionando el disco. "Aparte de los shows en vivo, creo que una de las bondades de internet es que te permite que te escuchen en todos lados. Hemos recibido comentarios de gente de Perú, México, España, Guatemala, gracias al video de Inmortal, nuestro corte difusión; y eso nos llena de satisfacción. La idea de traer a bandas como Nube 9 es también el rebote, ir nosotros después a tocar a Buenos Aires y mostrar Pulpo allá", concluyó el cantante de la banda anfitriona, que se completa con Corcho Soñez en bajo y coros; Momo Lambert en primera guitarra y Beltrán Ibarrola como baterista invitado.









Twist and shout

En tanto, Nube 9, viene de presentarse en la Beatle Week en Liverpool, ciudad que vio crecer a John, Paul, George y Ringo. Y de paso por Londres, la banda se tomó dos días para grabar en el mítico estudio 2 de Abbey Road, el adelanto de su próximo disco.





En diálogo con Escenario, Fernando Blanco adelantó: "En Paraná, básicamente vamos a hacer un recorrido por toda la historia Beatle, quizás un show abocado al costado más rockero de Los Beatles. Hace rato que no tocamos en Paraná así que vamos a tratar de que la gente pase una linda noche, en compañía de amigos, como lo son los chicos de Acólitos". Asimismo precisó: "Seguro haremos un homenaje a John Lennon, para nosotros es inevitable en esta efeméride especial, así que seguramente haremos un par de temas de John solista, algo enfocado en él para recordarlo como se merece".





Actualmente, la banda se completa con Lucrecia López Sanz, Juan Pablo Ezquerra y Julián Carranza. Nube 9 nació en 2001 por la motivación principal de rendir homenaje a la música que les gusta a sus integrantes y desde un principio se definió con un estilo diferente, lejos de la imitación y muy cercano al revivir con pasión la música que interpreta.





"Para nosotros hacer esta música siempre ha sido un entretenimiento hacer un tributo a Los Beatles. Después, es un desafío en la medida de que queremos hacerlo de la mejor manera posible. Nosotros no somos un grupo que trate de hacer las cosas exactamente igual, tratamos de captar la esencia de la canción, con los arreglos y todo, y tratamos de darle el toque que a nosotros nos sale, no imitando las voces o la digitación, sino con nuestro propio impulso. Ahí es donde aflora si uno es músico de rock, o simple imitador, creo que hay una gran diferencia y la gente lo percibe. Nuestra tarea no es copiarle a Los Beatles, sino darle vida a sus canciones", comentó Blanco.





Por otra parte, el músico destacó que en Sudamérica la música Beatle sigue vigente: "Una de las cosas lindas que pasan es que tanto en Argentina, Brasil y algunos otros países, la juventud, adolescentes, niños de todas las edades disfrutan de la música de Los Beatles, algo que en Europa o Estados Unidos no pasa. Acá tenemos la suerte de que todas las generaciones disfrutan de esta música y celebramos que así sea".





Finalmente, se refirió a la experiencia de grabar en Abbey Road, el mítico estudio donde grababan los cuatro de Liverpool: "Fue una experiencia maravillosa, una delicia para cualquier fan de Los Beatles. Primero estuvimos en Liverpool tocando en la Beatle Week y después pudimos grabar en Abbey Road temas de nuestro futuro disco con canciones propias de Nube 9, grabado nada menos que en Abbey Road".





Las entradas pueden adquirirse en Terco Tour (Corrientes 367) y Rock and Power (Gualeguaychú 278).