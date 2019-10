Preparan un festival en una autopista de Australia para homenajear al grupo AC/DC

La leyenda de la música australiana Bon Scott recibirá el tributo épico que se merece en marzo, cuando 10 kilómetros de Canning Highway de Perth se cerrarán durante ocho horas para albergar el escenario del festival de música más largo del mundo: un concierto itinerante, de un extremo a otro, dedicado a AC/DC.

El 1º de marzo de 2020, 10 semirremolques, ocho con bandas en vivo que tocan canciones de AC/DC, se harán cargo de la parte sur de la carretera, entre Canning Bridge y Fremantle: la misma peregrinación regular que Scott haría en su juventud, partiendo de su Fremantle, hogar del rock’n roll, frecuenta el hotel Raffles.

El tramo de la carretera fue inmortalizado en la autopista del infierno de 1979, apodado por los accidentes fatales que asolaron su intersección más peligrosa. Pero el evento en sí, que se anunció el domingo, es tanto un homenaje al clip de la película de un éxito anterior de AC/DC, It’s A Long Way To The Top, que presentaba a la banda tocando en la parte trasera de un camión de plataforma que condujo por Swanston Street, Melbourne. Para el concierto, que marca el 40º aniversario de la muerte del cantante y cierra el festival de arte de Perth 2020 , dos carriles del tramo se dedicarán al “desfile de éxitos” de actos locales e internacionales, moviéndose a 4 km/h con paradas regulares.

Los otros dos carriles serán para el público, que instalará alfombras de picnic y lugares estratégicos para ver a las bandas. Otros cuatro parques y paradas a lo largo de la ruta se dedicarán a eventos especiales, incluyendo un canto masivo de Highway to Hell y sesiones de fabricación de parches de roca con el gremio de bordadores local.

El año 2020 marca el primero de los cuatro festivales de Perth en ser dirigido por el nuevo director artístico Iain Grandage, un director musical y compositor de renombre internacional que nació y creció en Perth. La idea de Highway to Hell se le ocurrió cuando era nuevo en el trabajo, pero, le dijo al Guardian, no estaba seguro de que pudieran lograrlo. “La sorpresa fue cuando descubrimos que la fecha (de cierre del festival) era 40 años hasta el día” de las cenizas de Scott llegando al cementerio de Fremantle. “Fue como, ‘Solo tenemos que hacer esto’, a pesar del tamaño ridículo”.

Las bandas que figuran en el primer anuncio incluyen el grupo finlandés de bluegrass Steve ‘n’ Seagulls, el trío japonés de rock femenino Shonen Knife, el acto punk de Melbourne Amyl and the Sniffers y la WA Police Band. Mientras que las portadas de Ackadacka tienen tanto lugar en el folklore australiano de rock pub como AC/DC, Grandage prefiere el término “reinterpretaciones”.

“Cubiertas se siente como una mala palabra”, dijo. “Estas serán más como respuestas creativas”. El tramo de 10 km de Canning Highway se encuentra en una parte sur de Perth que no suele disfrutar del resplandor del festival de arte. Pero es una de las principales arterias de la ciudad, que tiene 129 caminos que lo alimentan, atraviesa tres consejos locales y tiene 1.300 residencias y negocios frente a ella. Seis cruces clave deberán permanecer abiertos; se trazarán de antemano rutas para ambulancias y vehículos de emergencia; y los organizadores comenzarán a tocar puertas de todos los edificios que dan a la autopista el lunes. Mientras AC/DC se formó en Sydney por dos hermanos escoceses, Malcolm y Angus Young, Perth fue donde su cantante principal pasó la mayor parte de su vida, antes de morir a los 33 años. Una estatua ya se ha erigido en su honor en Fremantle.

Pero para Stone, la idea detrás de Highway to Hell es más grande que la banda. “Hay algo realmente poderoso en (la imagen de) reclamar una carretera por un día y devolverla a la gente”, dijo. “Convertirlo en una calle de 10 km de altura por un día, ¿qué une a todas las comunidades en el camino? La gente es amable con esa idea “.

Para el productor del evento, Pete Stone, las negociaciones burocráticas han tomado siete meses hasta el momento, involucrando más de 200 reuniones con alcaldes, directores generales, autoridades de transporte y servicios de emergencia. “Es mucho menos emocionante de lo que la gente suele comparar con trabajar en las artes”, dijo, riendo. “Pero no se puede hacer nada a esta escala sin una aceptación completa”.