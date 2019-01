Preparan la segunda Feria de Editoriales Independientes y Cartoneras

La segunda Feria de Editoriales Independientes y Cartoneras Pedro Lemebel se realizará del 23 al 26 en la galería comercial del barrio El Sol de Paraná. Nora Aracil y Esteban Amatti adelantan los detalles de la programación. La feria se desarrollará en el espacio cultural ubicado en Santos Vega 1754, locales 9,10 y 11, frente a la escuela Giacchino.

La Biblioteca Pedro Lemebel lleva algunos años instalada en el corazón del barrio El Sol, siendo un espacio para la conservación del patrimonio cultural, trabajando sobre los temas de diversidad y género, y realizando actividades culturales abiertas para el barrio y gente de otras zonas de la ciudad. De esta biblioteca surgió el Grupo Transmedia, una productora de cine que ha ganado premios en distintos países por sus cortos y largometrajes, que además organizó el Paraná International Film Festival, cuya primera edición tuvo lugar en diciembre y donde participaron realizadores de Europa, América Latina y Asia.

"Estamos trabajando, porque siempre decimos que el mundo no se para en enero, al menos para nosotros, teniendo en cuenta que Pedro Lemebel parece que pensaba lo mismo y se le ocurrió irse un 23 de enero. Estamos en el trabajo de celebrar el aniversario de la biblioteca y organizando la Segunda Feria Editorial Independiente y Cartonera de la ciudad", señaló Nora Aracil, una de las personas responsables de la Biblioteca, a UNO TV.

En este sentido, su compañero, Esteban Amatti, comentó: "Cuando hicimos la primera feria el año pasado nadie creía que fuera a funcionar. Todos me decían 'estás loco, ¡¿un 23 de enero, cuando no hay nadie en la ciudad?!'. Al contrario, fue un éxito rotundo en cuanto a ventas y en cuanto a lo literario, justamente porque en estas fechas no hay muchas movidas culturales".

Vale destacar que en el marco de la feria se presentará la editorial Por Palabra Propia (PPP), un proyecto concebido desde la Biblioteca Pedro Lemebel. El primer libro de la editorial PPP pertenecerá a una colección de publicaciones en la red social Facebook de muchas de las travestis allegadas a la biblioteca, con el objetivo de "rescatar las voces trans".

"Estamos muy contentos con la salida de la editorial PPP, para poder rescatar las voces trans en diferentes momentos, porque no es lo mismo el estado de facebook de una mujer trans en diciembre pasado que hace tres años atrás; las redes sociales son reflejo del sentimiento en el momento en que se dice. Estuvimos haciendo una investigación, analizando y evaluando qué voz, para quién desde quién y en qué momento. Hacer una suerte de mapeo del sentimiento de las identidades diversas, para ver un poco el por qué de estas personalidades avasallantes y su contexto", sostuvo Aracil.

Además, las publicaciones de la colección Estados tendrán un pequeño glosario de términos usados y popularizados por las trans.

"Hay un imaginario colectivo de que las redes sociales son para cosas bonitas; todos viven como millonarios, todos la pasan súper bien. Pero al leer los estados de estas personas trans se van a encontrar con un grito de repudio, de bronca, contra la discriminación", añadió Amatti.

Por otra parte, ambos confirmaron que para esta edición ya contarán con la presentación de tres libros. "Entre ellos va a estar José Henares presentando su libro Lápiz Clandestino y va a hablar de Lápiz Clandestino 2, que se va a publicar a finales de este año. También nos va a acompañar la gente de la editorial independiente Nazca, de la Editorial Fundación La Hendija, editoriales cartoneras que nos acompañan siempre, y escritores de la región. También está la presentación del comic Pelea de Fondo, de Aguará Editorial, es la historia de nuestras vidas, Nora y yo somos los personajes". precisó Amatti.

Las actividades comenzarán a las 19 y se extenderán hasta la medianoche. Al concluir las presentaciones de libros habrá una sangría literaria: micrófono abierto con una copa de sangría para compartir y brindar, además de músicos invitados tocando en vivo.

Todo será en el marco de la revalorización del espíritu del escritor y performer chileno: "El día de la apertura habrá una retrospectiva Lemebel, porque mucha gente lo conoce solo de nombre. Pasa un poco como con Julio Bocca, que todos lo ubican pero nunca lo vieron bailar. Por eso la idea es hacer una retrospectiva con dos trabajos documentales, obviamente lecturas de sus obras como para que la gente se acerque a él. No era solo un escritor, sino también performer, creador de la Performance Latinoamericana, poder dialogar sobre la teoría de la performance y un montón de construcciones teóricas sobre la acción popular cultural que irrumpe en lo político, y Pedro y su colectivo Las Yeguas del Apocalipsis era uno de los ejemplos más claros". concluyó Aracil.