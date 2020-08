Polémica por audios de Vicky Xipolitakis pidiendo alimentos

Unos audios de la mediática Vicky Xipolitakis pidiéndole a un comerciante que le envíe alimentos a cambio de una promoción en sus redes desató una lluvia de críticas por considerar que su situación económica no justifica la actitud.

Los audios fueron difundidos en el programa Los Ángeles de la Mañana, que conduce Angel de Brito, y emite El Trece. “Hola, ¿qué tal? Te soy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una listita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y muestro las cosas. Avisame si te interesa. Muchas Gracias”, se escucha decir a Vicky en el primer mensaje, quien procuraba un trueque para obtener alimentos para ella y su hijo Salvador Uriel.

Luego agregó en otro audio: “Fijate si me podés agregar arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos, porque me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis”.

Pero hubo un detalle no menor que terminó por frustrar el intento. Una de las panelistas del programa contó que el dueño del local que dialogaba con la Griega se sintió molesto cuando mencionó un producto: “Le iban a dar una mano porque quizás no tenía plata para darle de comer a su hijo, pero cuando ya pidió champagne se pusieron mal, lo sintieron como una tomada de pelo”, narró Karina Iavícoli.