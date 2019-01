Pájaros que se hicieron canción, canciones que se hicieron disco

"Cuando empecé a grabar en casa las canciones, lo hice con un micrófono que toma muchos sonidos del ambiente. Y en casi todos los temas se colaban las voces de los pájaros del patio, porque vivo en una zona muy tranquila. El disco se grabó en Uruguay pero su esencia es de mi casa, la casa donde viví toda mi vida, y lleva en sí un montón de recuerdos, imágenes y vivencias, desde lo sonoro hasta las letras. Es más, el tema número 12 es el sonido ambiente del patio de mi casa, para mi es una canción eso también. Creo que el sonido de los pájaros es algo que uno da por sentado, como muchas otras cosas en la vida, algo que no valoramos. Y este disco, 'Los pájaros del patio', trata un poco sobre eso", explica Renzo Montaña, un compositor joven y multiinstrumentista de Paraná, que el año pasado ganó el Premio Escenario de Diario UNO en el rubro Mejor Solista de Rock-Pop.

"Mis amigos estaban recontra contentos, no lo podían creer –cuenta al respecto–. Justamente el año pasado mucha gente me aconsejó meterme más en la música . Yo soy diseñador gráfico y de eso trabajo, pero muchas personas que escucharon el disco y no se conoce entre sí me dijeron 'está muy bueno, deberías darle más bola a difundirlo'. El año toqué dos veces en Uruguay (ROU) y tres veces acá, me fue muy bien. Pero este 2019 me propuse tocar aún más, y tratar de dedicarme de lleno a la música".

De hecho, para febrero ya tiene dos fechas preparadas: el 2 se presentará en Limbo, en el Puerto Nuevo de Paraná; y el 9 lo hará en Concepción del Uruguay. Su objetivo es armar un circuito y salir mostrar su disco por distintas ciudades de la provincia y la región.





Entre Uruguay y Paraná

Renzo tiene 33 años, pero su camino musical comenzó hace 20, aprendiendo a tocar la batería. Su faceta como compositor se fue dando de manera natural, ensayando melodías con la guitarra y luego incorporándole otros instrumentos. De esta manera empezó a bocetar su primer disco, "Los pájaros del patio", que fue grabado en Paysandú, República Oriental del Uruguay, y producido por el músico sanducero Carlos "Caco" Pauletti.

"Yo viajo bastante seguido a Paysandú porque mi viejo es de allá, así que de chico fui mucho para aquel lado y también para Montevideo; por eso en Uruguay tengo muchos amigos músicos. Con Caco Pauletti, el productor, somos amigos desde hace más de 15 años. Le comenté que tenía unos temas y que quería grabarlos, así que él me ofreció producirlos. Y a medida que íbamos produciendo, él me recomendaba 'para este tema podemos llamarlo a tal o a cual'. Así terminó tocando Mateo Moreno, exbajista de No Te Va Gustar y productor de un montón de bandas uruguayas; Paco Pinto, bajista de La Triple Nelson, entre otros músicos muy grosos. En total fueron más de 25 artistas invitados, y cada uno hizo su aporte poniendo su impronta musical", dice a Escenario.

Así, impulsado por su familia y sus amigos, consiguió un producto muy bien logrando a nivel arreglístico e instrumental con músicos entrerrianos y sanduceros. Once canciones con letras con poesía limpia y variada, acopladas a melodías simples que se apoyan en el rock, el reggae, el ska, el candombe, la murga y hasta una cumbia. Para Renzo, cada letra pedía un estilo particular, y él le dio rienda suelta al capricho de sus canciones.

"No pensaba hacer un disco, se fue dando. Yo hacía temas, los maquetaba y los grababa en casa con mi batería, el bajo, la guitarra, arreglos de vientos y teclados. Pero como un juego, inventando viendo qué pasaba. Se los mostré a algunos amigos de una banda de reggae, que me dijeron que les habían gustado mucho y me sugirieron grabarlos. Durante cuatro o cinco años seguí arreglándolos y mejorándolos. Y después terminaron en un disco", reflexiona.





En "Los pájaros del patio", Renzo grabó el trombón, la armónica y la voz principal, por supuesto. Sin embargo, domina varios instrumentos más: "Tenía 13 años cuando empecé a estudiar batería, y con mi hermano y amigos suyos formamos la banda Ser Anónimo, y tocamos como ocho años. Después empecé a estudiar y tocar el trombón con Dulces Rufianes, La Vecindad y como invitado de varias bandas más, tantas que ya no recuerdo el nombre. Y lo que es la guitarra y el bajo, nunca estudié, pero aprendí escuchando a mi hermano y a mis amigos, preguntándoles cómo se hacía tal o cual acorde, y practicando".

Para salir a mostrar su disco armó una banda con músicos amigos de Paraná, ya que reunir para una gira a todos los músicos que participaron de "Los pájaros del patio" sería una misión imposible. Sin embargo, se dio el gusto de juntarlos a diez de ellos para la presentación oficial en Paraná, que tuvo lugar en 2017.

"Creo que lo mejor que le pasó al disco es que fue concebido sin ser pensado como un disco, porque mantiene una ingenuidad, una frescura distinta. Algo no planeado. Me copé hasta el mínimo detalle de cada arreglo simplemente por gusto. Y lo bueno es que cada vez que escucho el disco puedo decir que no me arrepiento de nada de lo que plasmé ahí. El disco retrata la libertad que quisiera tener. Mi disco es un deseo de libertad y dedicar mi vida entera a la música. Realmente sería un sueño dedicarme a esto que tanto me gusta", concluye.