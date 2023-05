Padularrosa-Romero y Los del Gualeyán en el Teatro

El acordeonista y miembro del dúo Padularrosa-Romero, Joaquín Padularrosa, dialogó con Radio La Red 88.7 y habló sobre la presentación. "Nuestro grupo chamamecero que este año cumple 14 años con mucho trabajo, con tres discos grabados y uno en proceso". La noche entrerriana surge en el Teatro de Victoria con la participación del dúo chamamecero de Victoria, Padularrosa-Romero y Los del Gualeyán, una banda diamantina de chamarritas. "Nos preguntamos: ¿Por qué no llevar la noche entrerriana a la capital de la provincia?" , contó Joaquín sobre la presentación en el Teatro 3 de Febrero.

"Gracias a Dios nos acompañará la gente de Paraná, de ciudades aledañas, de nuestras ciudades natales y viene un micro con 60 personas de Capitán Bermúdez. Santa Fe", comentó el músico y agregó que están muy entusiasmados con la propuesta de llevar música de la región al Teatro 3 de Febrero.

El músico se refirió a la estructura del teatro que hará que, tanto el repertorio como la dinámica del espectáculo, serán distintas a las de un festival: "Cuando hay otro espacio físico en el cuál moverse, por lo general no hablamos tanto, no contamos historias. Pero, ¿Quién es uno para decirles que no bailen? Los teatros nos dan la oportunidad de poder fundamentar en palabras por qué hacemos lo que hacemos".