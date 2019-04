Pablo Millán y un esperado reencuentro con su público en el Teatro 3 de Febrero

Pablo Millán vuelve al Teatro Municipal 3 de Febrero con una propuesta renovada. Mañana, a las 20, presentará Bravísimo con el humor, un show cómico musical apto para toda la familia.

Se trata de un espectáculo que presentó hace tiempo en Paraná, pero esta vez, con nuevos sketches y la participación de con Maxi Alarcón, Reina Heels y un elenco de bailarines. Como siempre, la propuesta reúne sketches, monólogos, cuadros musicales, un lujoso vestuario y, como anticipa el título, mucho humor.

Santafesino por nacimiento, paranaense por adopción, Millán tiene una larga trayectoria que se inició en los años 80. Estudió en el Instituto Provincial de Arte Teatro, fue actor, director teatral y de títeres. Enfocado en los espectáculos para niños, al transformismo lo descubrió por medio de un amigo que lo llevó a ver el espectáculo de Osvaldo Pettinari (actor, vestuarista y transformista de Santa Fe).

Siendo uno de los pioneros del café concert en la capital entrerriana, Millán remarca que su objetivo es que la gente encuentre novedoso cada uno de sus espectáculos, más allá de los despampanantes vestuarios y las elaboradas coreografías que ya se han convertido en su sello. Por eso, sus presentaciones en el coliseo mayor de Paraná son un acontecimiento ansiado por su público.

—¿Tenías ganas de volver al Teatro 3 de Febrero con tu espectáculo de verano?

—Siempre tengo ganas de presentarme en nuestro teatro, en realidad el domingo próximo presentamos un show casi completamente nuevo, es poco de lo que presentamos en el verano, porque ya estaba todo visto acá en Paraná. Cuando uno afronta un lugar nuevo es mejor llevar cuadros ya aprobados por el público y no arriesgar sin saber si gusta o no. Pero Maxi Alarcón hace mucho de lo que hizo en el verano, ya que es la primera vez que pisa el escenario del 3 de Febrero.

—¿Qué podés contar de "Bravísimo con el humor"? ¿cómo lo fuiste armando?

—"Bravísimo con el humor" es un gran show, tiene la agilidad necesaria en estos tiempos; es una catarata de sketches, monólogos, cuadros musicales, cortinas de humor y musicales consistentes en pequeñas participaciones de un minuto que le ponen un lindo ritmo al show. El vestuario es muy lujoso, en este caso comparto las ideas con Reina Heels que aportó todo su talento sumando buenas ideas y perfecta confección de mis locuras también, las luces a cargo de Gustavo Demartin bajo la dirección de mi hermano José Furelos que entiende mis ideas más que yo mismo. La coreografía de Ignacio Poshi Figueroa y un hermoso grupo de talentosos bailarines: Elías Orsini, Mariano Ledesma y Ulises Retamar. Se armó un gran equipo, agradezco a Carlos Ríos Reynoso en la prensa del espectáculo.

—¿Qué temas tocás en los monólogos? ¿buscás ponerle humor a la realidad del país?

—Los monólogos son stand up, tienen mucho que ver con la realidad, pero más con la cosa cotidiana que con la política. Sí hago un repaso con humor de la realidad del país, pero me enfoco más en lo cotidiano, para que el público se sienta reflejado y nos podamos reír de nosotros mismos un poco. Hablo de las redes sociales, del amor, de la amistad y obvio que cuento con humor nuestra temporada en Las Grutas.

—¿Cuánto tiempo te llevó armar la nueva temporada en la grutas?

—Armar una temporada lleva su tiempo, primero el elenco y luego el producto a presentar, en este caso fueron dos espectáculos diferentes, Bravísimo con el humor y Riendo por un sueño, debutamos el 28 de diciembre terminando el 4 de marzo con funciones diarias. Fue una muy linda experiencia, sobre todo porque era la primera vez y teníamos que conquistar a un nuevo público; fuera de eso, estar a 1336 kilómetros de tu casa es toda una aventura de supervivencia. Pero la misión está cumplida, fue un éxito en base a mucho trabajo arriba y abajo del escenario.

—¿Cómo te llegó la propuesta? ¿volverías?

—La propuesta me llegó de la mano de Alejandro Cupito, con quien trabajé en El champán las pone mimosas y él fue nuestro productor ejecutivo junto con Lucas Richmond que era el dueño de sala y quien hizo la inversión. Y obvio que volvería a cosechar lo sembrado, terminando la temporada la gente del lugar venía a decirnos que teníamos que volver, que jamás se había hablado así de un show en Las Grutas. Quedó esa inquietud, veremos qué hacemos el próximo verano. Pero nos volvimos con un lindo recuerdo de lo vivido, y una gran aceptación de lo que presentamos.

—¿Cómo es la participación de Maxi Alarcón y Reina Heels? ¿Cómo llegan a vos?

—Con Reina Heels había hecho la anterior temporada en Mar del Plata, y trabajé durante todo el 2018. Cuando armé el verano 2019, Reina no participaba y se me ocurrió convocar a Maxi Alarcón, que ya conocía hace un tiempo de la ciudad de Santa Fe. Incorporarlos fue una de las cosas más acertadas que pude hacer, me encanta compartir esta presentación con ambos porque son muy buenos en lo suyo. Reina es una drag queen y Maxi un gran actor humorista transformista; estoy seguro que el público va a disfrutar de su trabajo. Reina tiene una locura maravillosa y un humor muy particular; y Maxi es la reencarnación de Nelly Láinez, es un genio con sus caras, haciendo humor y a veces con participación del público.

—¿Qué estás preparando para el resto del año?

—Como proyectos, muchos. Seguir presentando Bravísimo con el humor en gira por la provincia de Entre Ríos y Santa Fe. Hacer las fiestas de mujeres una vez al mes, sumando algunas presentaciones de café concert y fiesta privadas como siempre. Hoy, por la situación hay que agradecer seguir laburando en lo que uno ama y sobre todo agradecer que la gente te elija y pague una entrada, apostando a vos, apostando al humor, a la risa, a un artista local que labura acá hace 18 años sin parar.

















Entradas





Localidades en venta en boletería del Teatro; hoy sábado de 10 a 12 y 18 a 20; y domingo 18 a 20. Con la Tarjeta Beneficios UNO más un ticket de consumo, podés retirar una de las 20 entradas gratuitas en nuestras oficinas de Perú esquina Chile, en horario de 8 a 12.