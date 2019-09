"Pablo Millán Está Re-Vista" se renueva junto a una primera figura: Carmen Barbieri

Pablo Millán Está Re-Vista vuelve a presentarse en el Teatro Municipal 3 de Febrero, pero esta vez, junto a una invitada muy especial: Carmen Barbieri. Se trata de un espectáculo renovado, con elenco de artistas locales y el estilo que caracteriza al humorista santafesino. También habrá funciones en María Grande y Santa Fe. El espectáculo es auspiciado por Beneficios UNO.

“Me invitaron para el festejo del 111º aniversario del Teatro 3 de Febrero, que es justo el viernes 18 de octubre, y ahí apareció la idea. Justo el Facebook me recordó que hace siete años que no estábamos juntos en el escenario, la última vez fue acá en Paraná, apenas después de su divorcio, y me pareció que está copado volver a encontrarnos en escena, me pareció la mejor manera de finalizar mi año en el Teatro 3 de Febrero, si bien después yo continúo con mis fechas de eventos privados y café concert”, comentó Millán a Escenario.

Harán tres fechas en total: viernes 18 a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, de Paraná; sábado 19, a las 21, en el Cine Teatro Don Santiago de María Grande; y domingo 20, a las 20. en ATE Casa España, de Santa Fe.

“Es un proyecto ambicioso porque hoy es difícil llevar gente al teatro. Y si bien los espectáculos que traen figuras de Buenos Aires hoy no bajan de los 800 pesos, nosotros decidimos poner una platea popular a 450 pesos para poder convocar a la gente y que todo el mundo pueda ir al teatro. Decidimos amoldarnos a la situación en vez de ir contra la corriente”, enfatizó el artista.

Destacó que le gusta poder hacer tres fechas seguidas con Barbieri y que una de ellas sea en el Cine Teatro Don Santiago de María Grande, donde será la primera vez que ambos se presenten juntos: “Armamos un producto relindo, que a la gente le va a gustar, nos van a ver hacer dúos que nunca antes hicimos, ella va a cantar, va a actuar y tener un diálogo conmigo, vamos a hacer un monólogo de actualidad y hablar con la gente. Y hay que sumarle a esto un importante elenco de artistas de Paraná y Santa Fe que nos van a estar acompañando”.

En Pablo Millán Está Re-Vista participarán cuatro bailarines: Polli Figueroa (bailarín y coreógrafo), Mariano Ledesma, Elías Orsini y Axel Bejar, además de los integrantes de División X Dance Studio. Asimismo, participarán la drag queen Reina Heels; el humorista y transformista santafesino Maxi Alarcón y las actrices Marcela y Paola Pérez, también de Santa Fe.

“Es un espectáculo que hace mucho tenía ganas de hacer y se fue postergando por contrataciones de ella o porque yo hacía otra cosa. Además, por más que hace 10 años que somos amigos, no siempre podemos congeniar en un mismo proyecto. Ella va a hacer una única parte sola, después estaremos los dos juntos todo el tiempo, yo siempre en el personaje, vamos a hablar de la actualidad del país, de la actualidad de ella, del amor. Ella no está pasando el mejor momento, porque está con Santiago (Bal) internado”.

Consultado por la experiencia de trabajar junto a grandes figuras de la revista porteña, como Carmen Barbieri y Moria Casán, manifestó: “A nivel artístico, es lo mismo que me pasa con cualquier artista que invito a un espectáculo mío, sobre todo porque ellas son dos maravillosas figuras que tienen la humildad de los grandes. Siempre les digo a las dos que ellas deberían mostrar un poco más de este costado que yo conozco, fuera del personaje que la gente conoce. He trabajado también con Zulma Faiad, Gladys Florimonti, Flor de la V, Lizy Tagliani, un montón de gente que nunca imaginé y que te enseñan de humildad. Esta profesión se hace día a día, como dice Carmen, un día te comés el faisán y otro las plumas. Yo trato de ponerme a la par de ellas, no pensar en que estoy con grandes de la revista porteña, porque si no me daría un ataque de pánico escénico. Soy de disfrutar las cosas uno o dos días después, cuando estoy en mi casa tomando unos mates”.

En este sentido, destacó los años de amistad que lo unen especialmente con Carmen Barbieri: “Carmen es mi amiga, yo voy a compartir con ella el camarín, nos ayudaremos a cambiarnos, uno le sube el cierre al otro, entonces es mucho más fácil, porque nos conocemos bien. Ella es lo más antiestrella que conozco, le gusta mucho venir a Entre Ríos y comer pescado en un quincho frente al río, sin glamour, sin exigencias. Por eso se mantuvo donde está. Me he tenido que bancar muchas más historias de divismo de gente que tiene que mirar su documento para ver quiénes son, y nunca de Carmen o de Moria, por ponerte un ejemplo. De ellas sólo tengo imágenes de compañerismo, de oficio, de trabajo. De entender que somos laburantes que trabajamos para hacer reír a la gente en un momento terrible como el que estamos pasando en el país”.

Por último, consultado acerca de si es habitué del teatro como espectador, Millán se sinceró: “Veo poco teatro local, me gustaría ver más. Sí veo que hay una juventud con muchas ganas de hacer cosas y me gustaría serle más fiel a mis colegas de acá. Pero soy muy ermitaño, y más ahora que abrí mi salón de peluquería, entonces me cuesta mucho más salir. Pero sí cuando voy a Buenos Aires miro mucho teatro, todo lo que hago en el escenario lo aprendí mirando, un poco también haciendo. Me encanta que haya gente joven que quiera salir adelante, admiro a los elencos locales que se rompen el alma para hacer teatro, porque yo sé lo que es remarla cuando uno no es conocido, porque cuando todavía estás haciéndote un nombre es más difícil que la gente confíe en vos. Yo les recomiendo a esos artistas que están empezando que no se queden a mitad de camino, porque lo que viene después vale la pena”.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Con tu tarjeta Beneficios UNO más un ticket de consumo podés retirar una entrada gratis por las oficinas de Perú esquina Chile.