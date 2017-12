Pablo Millán cierra un buen 2017 en Paraná con una fiesta para mujeres

Pablo Millán se despide de Paraná con una fiesta exclusiva para mujeres. Tras un 2017 repleto de show y los festejos de sus 30 años con el humor, el cómico se despide previo a viajar a Mar del Plata, donde hará temporada teatral durante el verano. La cita tendrá lugar este viernes, desde las 21.30, en Stro Paraná (Av. Ramírez 3063),.

Será un espectáculo cómico - musical, en el que no faltará una troupe de strippers, ni los tradicionales monólogos, juegos, cuadros musicales y algunos regalos sorpresa. "Para mi no es hacer mi trabajo sino divertirme con amigas, la paso muy bien devolviéndoles un poco de todo el cariño que me demuestran, y tengo la seguridad que son mi fans numero uno, incluso cuando me presento en los teatros o eventos en general", señaló Millán a Escenario.





—¿Un balance de este 2017?

—Fue un buen año, para mi de total festejo, son 30 años de carrera que no se cumplen muchas veces; me hubiese gustado estar más en el teatro local, solo me presenté una sola vez este año, hay mucha gente que espera esos encuentros y siento que los defraudé un poco; espero el año próximo poder estar con varias propuestas, porque me gusta laburar en todos lados; pero nuestro teatro es el lugar donde me espera la gente. Igualmente hice muchas presentaciones en café- concert, fiestas, eventos y el clásico que son las fiesta exclusivas. No me puedo quejar, tuve trabajo y sigo cumpliendo sueños.





—¿Cómo fue poder celebrar tus 30 años con el humor en Paraná y Santa Fe?

—Hermoso fue festejarlo con mi público de ambos lugares, con la sala colmada de público en ambos lugares y con gente que pregunta cuando vuelvo, eso es impagable. Me acompañaron colegas de toda la vida, compañeros, y sobre todo artistas locales en ambas presentaciones. No puedo pedir mucho más; el público sigue eligiendo mis diferentes propuestas y confía que siempre muestro algo de nivel, con mucho trabajo.





—¿Qué preparaste para llevar a Mar del Plata y cuales son las expectativas?

—Para Mar del Plata vamos con dos show diarios, Pablo Millán está re-vista y Delirio, Risas y Brillantes, en el Teatro Arenales (Arenales 2270), es un teatro que nuestro productor Gabriel Salvia alquiló especialmente para nosotros. Me acompaña Diego Moyano que es un gran artista, actor transformista y vestuarista, con quien ya trabajé y me da mucho placer volver a transitar este proyecto; además una Drag Queen de Paraná que es Reina Heels, junto a un grupo de bailarines de Buenos Aires y Mar del Plata: Julio Diñeiro, Juan Ma, Diego Diñeiro y Deb Mónaco. Debutamos el 25 de diciembre y nos quedamos inicialmente hasta Semana Santa. Con un vestuario increíble, la producción ejecutiva de Verónica Ramírez; y para el cuadro final de descambio llevo un tema nuevo Hoy es el día, que me grabó Sergio Bupo, un cantante local maravilloso, y la pista de música la realizó un joven talentoso Ezequiel Enrique. En cierta manera siento que llevo un poco de Paraná conmigo; que el público de diferentes lugares que nos visitan en Mardel conozcan nuestros valores locales.





—¿Qué podés contar de Reina Heels, la drag queen paranaense que te acompaña?

—Hace un tiempo que vengo viendo pequeños laburos de Reina y me gusta mucho su estética, tiene una gran respeto desde su producción de vestuario, su maquillaje, todo. Es multifacético y me identifico en eso, siento admiración. Se preocupa mucho por cubrir las expectativas desde que le propuse se uniera al proyecto; eso me tranquiliza y me hace saber que no me equivoqué en su elección. Si bien hizo muchos trabajos esta va a ser su primera temporada completa en un centro turístico de nuestro país como es Mar del Plata. Y yo feliz de volver a La Feliz.