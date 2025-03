Oscars 2024: le robaron el premio a Demi Moore

Entonces llegamos a la ganadora, Anora, donde no solo no se premia lo disruptivo sino que se privilegia el discurso hegemónico.

Desde hace años que los Oscar se reparten equitativamente entre las películas nominadas. Ya no se llega al extremo de premiar a monstruos cinematográficos como Titanic o Ben Hur que se llevaron todas las estatuillas por las que participaban sino que se permite, apenas, que alguna se destaque un poquito más que las otras. No hay grandes películas memorables, es lo que nos dice la industria de Hollywood y eso fue lo que sucedió el domingo.

A mitad de la noche O’Brien recibió a los bomberos que vienen combatiendo el fuego en Los Ángeles desde hace semanas y todos los espectadores los ovacionaron de pie. Los realizadores del Mejor Documental, No other land, se refirieron a la necesidad de superación de los ataques entre Israel y Palestina (realidad que rescatan en su film) y la actriz Daryl Hannah deslizó la expresión Slava Ukraine, Gloria a Ucrania, antes de presentar la categoría de edición y estas fueron las únicas expresiones políticas aunque en varios discursos se habló de la violencia y la necesidad de compartir como conceptos abstractos y amplios. Sorprendió que por primera vez se eliminaran las representaciones de las canciones nominadas, algo que siempre agregó belleza artística y musical a la ceremonia; y de todos modos los tiempos no se modificaron: la ceremonia fue extensa.

Fue una noche de primeras veces: los países Brasil y Letonia ganaron su primer Oscar (Brasil como Mejor Película Internacional con Ainda estou aqui, sobre la dictadura brasileña y Letonia con la Mejor Película Animada por Flow); Paul Tazewell fue el primer hombre afroamericano en ganar como mejor vestuarista y Zoe Saldaña fue la primera estadounidense de origen dominicano (medio tirado de los pelos pero ella lo mencionó así en su discurso) en ganar un Oscar:

“Me siento abrumada por este honor. Agradezco a la Academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de mujeres como Rita, y por dar voz a historias de mujeres fuertes. Mi abuela llegó a este país en 1961. ¡Soy una orgullosa hija de inmigrantes! Con sueños y dignidad y manos trabajadoras y soy la primera estadounidense de origen dominicano que acepta un Oscar. Y sé que no seré la última. El hecho de recibir un premio por poder cantar y hablar en español haría que si mi abuela estuviera aquí, estaría tan encantada... ¡esto es para mi abuela, Argentina Cesse!”.

Uno siempre espera los discursos de actores y actrices porque son a quienes conoce, con quienes empatiza, por eso sus palabras tienen mayor peso. El Mejor Actor de Reparto, Kieran Culkin, se extendió con una anécdota medio cringe que remató con el hecho de que como ganó el Oscar ahora van a tener el cuarto hijo con su esposa que negaba desde la platea. El Mejor Actor, Adrien Brody, dio vueltas y más vueltas en un discurso eterno en el que hizo silenciar dos veces a la orquesta que es la que desliza una musiquita de fondo cuando las palabras se extienden demasiado. La Mejor Actriz, Mikey Madison, leyó de un papelito que le alcanzó su hermano gemelo, el agradecimiento por una estatuilla que todo el mundo vaticinaba para Demi Moore por su increíble actuación en The substance (que solo ganó en Mejor Maquillaje y Peinado) pero también por esto de premiar las glorias pasadas que no supimos celebrar. Ese premio era de Demi y se lo robó la actuación de una jovencita que grita la mitad de la película dirigida por Sean Baker, el Mejor Director, que con un discurso sobre los cambios de la industria, señaló:

“Estamos todos aquí esta noche y viendo esta transmisión porque amamos las películas. ¿Dónde nos enamoramos de las películas? En el cine. Ver una película en el cine, con una audiencia, es una experiencia: podemos reír juntos, llorar juntos, gritar y asustarnos juntos, quizás sentarnos juntos en un silencio devastador. En un momento en el que el mundo se siente demasiado dividido, esto es más importante que nunca. Es una experiencia comunal que no se obtiene en casa. Y ahora mismo, la experiencia de ir al cine está amenazada. Las salas de cine, especialmente las de propiedad independiente, están en dificultades. Durante la pandemia, perdimos 1000 pantallas en los Estados Unidos y seguimos perdiéndolas con regularidad. Si no revertimos esta tendencia, perderemos una parte vital de nuestra cultura. Este es mi grito de batalla”.

Productora Anora.jpg La productora Samantha Quanrecibe el Oscar por Mejor Película por "Anora". REUTERS

Vayamos a las diez películas nominadas: Ainda estou aqui: sigue la vida de una mujer cuyo marido, senador brasileño, es desaparecido en dictadura. The Brutalist: eterna y pesada como todo lo que construye el personaje arquitecto como representante del sueño americano para los europeos en la posguerra. Wicked: es uno de los musicales yanquis parte de su inconsciente, lento y con el factor en contra de ser primera parte. Dune: Part Two: si tenés que googlear (Conan O’Brien hizo el chiste de los actores googleando de qué iba la trama) si la saga tendrá una tercera parte es que no es buen film, igual es mejor que la uno. Nickel Boys y A Complete Unknown suceden en los 60s yanquis. La primera, de narrativa no lineal, denuncia los abusos y asesinatos de adolescentes negros en un correccional. La segunda es biopic de los primeros años de Bob Dylan como músico. (Ninguna de las dos ganó nada.) Cónclave: de las narrativas tradicionales es la que mejor se actualiza y genera tensión y suspenso mezclando una de las ceremonias más viejas y secretas con la modernidad y la cancelación. Emilia Pérez: todos la odian (y le jugó en contra la cancelación de la actriz principal en las últimas semanas) pero se olvidan de un par de cosas: es un musical y como tal es un género con canciones que ridiculizan lo complejo; lo disruptivo es el/la personaje principal en su devenir. The substance: es la más experimental de todas, con un culto a la belleza y a la juventud (y un odio a lo opuesto) desde el horror; la que generó molestias en demasiados y la que corrió más el límite y generó debate. Al igual que Emilia Pérez, incomoda, y quizás ahí radique lo relevante: ¿se premia lo convencional o lo disruptivo?

Anora.jpg

Polémica en los premios

Entonces llegamos a la ganadora, Anora, donde no solo no se premia lo disruptivo sino que se privilegia el discurso hegemónico. Siguen saliendo las comparaciones de que es la Pretty Woman del siglo XXI y para mí es una narrativa del siglo XIX. La película tiene nombre de mujer, del personaje principal que es una prostituta que se casa (en Las Vegas, como metáfora de la tierra estadounidense donde todo se puede) con un jovencito ruso millonario mimado, hijo de poderosos turbios rusos. Ni siquiera hay amor entre los personajes jóvenes que solo disfrutan hasta que interviene el conservadurismo de los padres del muchacho. No quiero spoilear pero no sucede nada disruptivo ni impredecible, solo que Anora patalea y putea cuando la quieren amordazar (como haría cualquiera en su situación) y quizás eso sea visto como lo nuevo. Tanto la actriz como el director en sus discursos agradecieron a las trabajadoras sexuales que ayudaron a construir el verosímil de la película. Quizás lo novedoso venga del hecho de que fue filmada de manera independiente y costó seis millones de dólares porque la historia no tiene nada llamativo ni que valga la pena rescatar.

Demi Moore.jpg

La actriz Demi Moore en "The substance"

Demi Moore en The substance interpreta los temores de las actrices cincuentonas. Le termina ganando el Oscar una gurisa de 25 años. Más allá de eso, los gritos de Anora son falsos, la angustia de la Elisabeth construida por Demi era palpable. Hubiera sido justo que si iban a premiar una narrativa que atrasa, al menos premiaran a una actriz que arrasa.