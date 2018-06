Ocho mujeres se ponen al frente del mayor robo de la historia

Todo comenzó con "Ocean's Eleven" (2001), la película de Steven Soderbergh protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García y Julia Roberts. Ese elenco de lujo recaudó 450 millones de dólares en la taquilla, y el éxito dio lugar a dos secuelas: "Ocean's Twelve" (2004) y "Ocean's Thirteen" (2007). Hoy llega a los cines de Rosario la versión femenina de esta trilogía, "Ocean's 8: Las estafadoras", con otro elenco de estrellas de Hollywood: Anne Hathaway, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson y la cantante Rihanna. A ellas se suma Mindy Kaling, Jaime King y la rapera Awkwafina, más los cameos de Matt Damon y Carl Reiner, dos de los miembros del grupo "original". La película está escrita y dirigida por Gary Ross ("Los juegos del hambre") y los productores son Steven Soderbergh y George Clooney.

"Ocean's 8" sigue el formato de sus predecesoras: la historia comienza cuando Debbie Ocean (Sandra Bullock), la hermana del ladrón que interpretó Clooney en "Ocean's Eleven", sale de la cárcel y planea robar el collar de diamantes de 150 millones de dólares que lucirá una actriz en la exclusiva gala del MET de Nueva York. Para semejante robo, claro está, necesitará la ayuda de un equipo de especialistas.

Cate Blanchett interpreta a la dueña de un bar y su mano derecha. Anne Hathaway es la diva que termina luciendo el collar al que apuntan las ladronas. Mindy Kaling interpreta a una experta en hacer imitaciones de joyas. Rihanna hace de una genio de las computadoras. Sarah Paulson es un ama de casa adicta al robo de electrodomésticos. La británica Bonham Carter personifica con excelente sentido cómico a una diseñadora desesperada por dinero para pagar deudas. Y la rapera Awkwafina es una hábil carterista.

"Uno lee el guión teniendo en cuenta el legado y el pedigrí de la franquicia, que Gary (Ross) conocía por dentro y por fuera", dijo Blanchett, quien accedió a participar luego de saber que Bullock ya había firmado para el papel principal. "Al final se trata del reparto. Una vez que supe quién era el resto, sentí que sería una cosa grandiosa y divertida de hacer. No deja de ser un riesgo, pero pensé que era un riesgo que valía la pena", agregó la actriz australiana, ganadora de dos premios Oscar.

A juzgar por las reacciones durante la proyección a la prensa en Nueva York, Blanchett no tiene mucho de qué preocuparse. La película tiene humor, acción y una buena dosis de camaradería. "Muestra a mujeres ayudando a otras mujeres, trabajando en equipo y dejando brillar a quienes tienen talento", dijo Bullock. "No me importó tanto el robo como la forma en la que se trataban. No es lo que vemos usualmente en la pantalla", añadió.





"Segura y orgullosa"

Ese ambiente fraternal también se vivió detrás de cámaras. "Una de las cosas que más recuerdo fue darme cuenta de que no tenía que poner el filtro", reconoció Hathaway, quien dijo haberse sentido en el pasado aislada en los sets donde las mujeres eran minoría. "He tenido suerte de trabajar con mujeres maravillosas, pero usualmente éramos una o dos, y la idea de que podíamos traer (al set) todas las experiencias que tenemos y ponerlas en un fondo común nos ayudó a hacer un trabajo mejor. Me sentí segura y orgullosa", agregó la actriz, quien saltó a la fama con su papel en "Diarios de la princesa" en 2001.

Bullock recalcó que, a pesar de la presión de los horarios de rodaje, hicieron un esfuerzo por crear lazos. "Nos conectamos a un nivel que nunca habíamos tenido la oportunidad. Porque usualmente las mujeres tienen cinco papeles en una película y siempre permanecen en su propia isla", agregó.

Para elevar la voz femenina de la trama, el director Gary Ross también contó con la guionista Olivia Milch, que se ocupó de modelar unos personajes "distintos, complejos" y que puedan servir "especialmente a las mujeres jóvenes", según explicó el realizador. Por ese motivo es también diverso el reparto: Mindy Kaling es de origen hindú, Rihanna nació en Barbados y Awkwafina es de ascendencia china y surcoreana, aunque esta última apuntó que "el color no define a los personajes", algo que Ross apoyó diciendo: "La historia intenta representar lo que se ve en el mundo".

Las actrices también enfatizaron con humor el carácter potente de sus personajes. Mindy Kaling bromeó con lo inusual de que los personajes femeninos esta vez "no peleen por un hombre" y, con mucha ironía, Blanchett dijo esperar que papeles "fuertes" como los que adoptan ellas "animen a las niñas al crimen". "Lo que queríamos decir en ese momento es, y no tiene nada de malo, que no tenés que crecer y ser una princesa", especificó Ross.





Una versión más real

El director redujo "al mínimo" las referencias a la trilogía "Ocean" en esta versión, que resulta más real que las otras por su localización en la gala del MET (Metropolitan Museum of Art), celebrada el mes pasado en Nueva York, o por los cameos de sus celebridades, sin contar con Rihanna, reina habitual de la extravagancia en esa gala.

El equipo de filmación necesitó diez días de grabación en el concurrido museo neoyorquino, un récord, y otros dos días en la Maison Cartier, que recreó expresamente una joya diseñada en 1931 para un marajá a partir de bocetos y fotos, dado que esa pieza de lujo ya no existe.









Desfile de famosos en la pantalla





La lista de cameos de "Ocean's 8" es interminable. No solo están Matt Damon y el veterano Carl Reiner, que actuaron en "Ocean's Eleven" y sus secuelas. También hay estrellas de la moda y el deporte. El director Gary Ross logró reunir a la célebre editora de "Vogue" Anna Wintour, la tenista Serena Williams, la actriz Katie Holmes y las hermanas más fashionistas del mundo: Kim, Kylie y Kendall Kardashian. Tantas celebridades están justificadas, ya que la acción transcurre en la gala anual del MET de Nueva York.