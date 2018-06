"Nunca dejé de grabar en español, pero ahora haré un disco de estudio completo"

Es conocido en Hispanoamérica por clásicos como "Amada, amante" y "Un millón de amigos", pero Roberto Carlos nunca había grabado un álbum entero en español. Tras casi seis décadas de trayectoria e igual cantidad de discos, el superastro brasileño lanza "Regreso", el primer sencillo de su primer álbum de estudio completamente en castellano.

"Amor sin límites", producido por Afo Verde, incluirá cuatro piezas inéditas y otras seis popularizadas por el súper astro brasileño originalmente en portugués y que han sido traducidas. El disco reafirma el amor de Roberto Carlos por la lengua española tras su disco en vivo de 2015 de la serie de Sony Music "Primera Fila" y su EP de 2014 "Ese tipo soy yo", además de su álbum en vivo desde Miami de 2008.

"Yo nunca dejé de grabar en español, pero es la primera vez que haré un disco de estudio completo", dijo el cantante en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Teresina, Brasil, luego de un concierto ofrecido en esa localidad.

De hecho una de las primeras canciones que interpretó fue en español: "Amor y más amor" del cubano Fernando Albuerne, la cual cantó para una radio local de su natal Cachoeiro de Itapemirim cuando aún era un niño.





Ahora le toca el turno a "Regreso", una balada que definió como "una canción de amor", que eligió como carta de presentación de este nuevo proyecto que saldrá a la venta en septiembre. El disco tendrá como invitados al español Alejandro Sanz y la neoyorquina Jennifer López, quien también canta en español.

"Es una persona muy amable, muy sencilla", dijo sobre la estrella de origen puertorriqueño. "Fue un honor tenerla en un disco haciendo un dueto conmigo", agregó en alusión a la sugerente intérprete latina.

"Amor sin límites", la canción que da título al álbum, fue popularizada por Roberto Carlos en Brasil y ha sido grabada por primera vez en español. Como suele hacer al cantar en español, Roberto Carlos compuso primero en portugués y encargó a amigos como Roberto Livi la traducción.

Roberto Carlos ha compuesto más de 500 canciones, muchas de las cuales coescribió con su amigo Erasmo Carlos. Entre su repertorio también destacan "Detalles", "Jesús Cristo", "Emociones" y "Qué será de ti", por nombrar solo algunos de sus más resonantes éxitos.

"Realmente no sé cuántas, yo creo que más de 500, nunca hice una pesquisa para saber exactamente cuántas canciones", dijo el músico de 77 años. "Son muchas a lo largo de muchos años, 57 años de carrera", agregó.

En este largo recorrido, Roberto Carlos ha grabado cerca de 60 álbumes y vendido más de 125 millones de discos. Asimismo, fue galardonado con cuatro Latin Grammy y un Grammy, además de ser nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2015. Ese mismo año obtuvo un premio a la trayectoria en los Billboard de la Música Latina.

A la par del lanzamiento de "Amor sin límites", Roberto Carlos se prepara para la Copa Mundial de Fútbol que arranca el jueves en Rusia. "A mí me gusta mucho el fútbol y siempre que puedo veo los partidos y lógicamente cuando juega Brasil, la cosa es muy importante para nosotros los brasileños", dijo. "En esta época seguro que voy a estar frente a la televisión viendo todos los partidos", indicó.

Otro de los temas del momento que han llamado su atención es la huelga de camioneros que paralizó a Brasil los últimos días de mayo. Los camioneros protestaban por el aumento del precio de los combustibles y Roberto Carlos les expresó su apoyo en un concierto reciente: "Es justo. A veces es necesario algo así para que realmente consigan lo que necesiten. Ellos lo merecen".









El cantante que tiene la ideología del romanticismo





Pedro Squillaci

La Capital





Roberto Carlos es de esos cantantes a los que se les permite todo, y vaya si lo tiene merecido. En tiempos en que, con justo motivo, se discuten posiciones políticas y hay una recurrencia casi obsesiva por saber de qué lado está ideológicamente cada uno de los artistas que se suben al escenario (excepto a los standaperos, a los que solo se les exige que hagan reír con un microfonito y cero escenografía), bien, en estos tiempos, Roberto Carlos saca un plus de ventaja por ser un romántico por naturaleza. Esa es su ideología: el romanticismo bien entendido. Bastará con escuchar "La distancia", "Qué será de ti", "Detalles", Amada amante", "Un gato en la oscuridad" y hasta se le puede permitir que le haga un pito catalán al tango y se mande con "El día que me quieras". ¿Por qué no? Con solo escucharlo, en los 70, en los 90 o ahora, cuando sigue resistiendo con sus 77 años, conmueve. Fue cruel estigmatizarlo con "Jesus Cristo" o "Un millón de amigos", como si eso hubiese sido lo único que hizo en su carrera, cuando pocos recuerdan que integró la MPB (Música Popular del Brasil), aunque los referentes más visibles, merecidamente, fueron Chico Buarque, Caetano Veloso y Elis Regina. Basta verlo y oírlo en su último CD y DVD "Primera fila" , grabado en vivo, para entender que las arrugas, las canas y el paso del tiempo no afectan la sensibilidad cuando, como en este caso, es genuina. Ahora está ante otro nuevo desafío, su primer disco de estudio grabado íntegramente en castellano. Mi vieja, Dominga, fanática eterna del músico brasileño, debe estar chocha con esta noticia porque no tendrá que andar traduciendo el portugués para entender algunas de sus canciones. Sean los más grandes, los cincuentones o los pibes, Roberto Carlos sigue logrando lo que busca cuando canta: enamorar.