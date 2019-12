Nuevo grupo de comediantes recibe el año con mucho humor

El stand up no se toma vacaciones y comienza el 2020 a puro humor. Este viernes, a partir de las 21.30, 4 Empanadas Stand Up Club se presenta en Full Moon Bar (Liniers y Silvano Santander, Paraná).

El grupo está compuesto por cuatro comediantes: Virginia Arduino, Alejandro Haimovich, Gaby Reisenauer y Waldo Moreyra, quienes invitan al público a arrancar un nuevo año a pura risa y diversión mientras disfruta de unas cervezas bien frías y una picada.

El stand up (cuya traducción al castellano podría ser “de pie”) lleva ese nombre en inglés porque nació en Nueva York y se importó a Argentina hace algunos años. Básicamente, el escritor del monólogo es el presentador, quien se para frente al público para desarrollarlo con la mayor gracia posible. El desafío es hacerlo con ingenio y tratar que la platea se identifique con las situaciones que se van relatando.

4 Empanadas Stand Up Club es un grupo de nuevos comediantes surgidos del taller de stand up dictado por Nacho Koornstra y Belisario Ruiz, de Litoral Stand Up Comedy.

Virginia Arduino es mujer, madre y telefonista. A falta de una auténtica vocación decidió incursionar en el stand up.

Alejandro Haimovich es abogado en conflicto con la ley y docente. Ha realizado múltiples talleres de teatro sin aprobar ninguno. Hace improvisación, clown y pilates. Mira mucho standup en Netflix.

Gabriela Reisenauer es trabajadora social. Disfruta de reírse de sus propias desgracias y que los demás se rían con ella, desde ahí surge su interés por el stand up.

Waldo Moreyra es Acompañante Terapéutico y casi Psicólogo, desde hace 4 años. El humor es su terapia preferida. Su hobby: tocar el saxo.

Se aconseja realizar reservas al 0343 5190889 (WhatsApp). El espectáculo es a la gorra consciente.