Noche de canciones "urgentes" y punk rock "suave de contenido"

El viernes, desde las 22, las bandas paranaenses Supermambo y Sugados por Carl darán un show en Cosmopolitan (Güemes 1356, de Paraná).

Ambas bandas generaron buenas migas al coincidir en el estudio de grabación La Mansión Prod, donde cada cual plasmó su producción discográfica.

"Los chicos de Sugados nos invitaron a tocar y nos pareció fantástico, veníamos un poco guardados, porque estamos que sale el disco, pero arrancamos con el dólar a un precio y después se disparó, entonces se demoró el lanzamiento", dijo a Escenario Hernán Lassus, de Supermambo.

En tanto, Kiri, de Sugados por Carl señaló que el viernes vio la luz su más reciente EP, titulado Vulgar demostración de Panroc y aprovecharán este recital para presentarlo ante el público de Paraná: "Pegamos buena onda en el estudio La Mansión, que es del bajista de Supermambo, y nos gustó mucho lo que hacen, si bien su banda es polenta puede dar con el ambiente del lugar. Así que los invitamos para que nos acompañen en esta fecha, que esperemos que salga linda y que acompañe el clima, porque es al aire libre".

Supermambo es una banda de rock formada a partir de la urgencia de un puñado de canciones que pedían ver la luz. La banda está integrada por Sheila Damaris Yofré, Seba Hallam en batería, Pablo Buffa en bajo, Facundo Ludi en guitarra, Gustavo Galeano en guitarra y Hernán Lassus en guitarra y voz. Según el cantante, el grupo "apunta a la crisis que vive esta realidad, donde la única verdad, es que todo es mentira. Ese estado natural de conflicto le da identidad al nombre de la banda".

Sus canciones hablan de la urgencia, son letras directas: "Es un rock directo, no el típico rock al que nos tiene acostumbrados La Berisso, es un sonido con más participación melódica de las guitarras", añadió.

En tanto, Sugados por Carl es una banda de punk rock "suave de contenido" –según ellos mismos sostienen– que hace versiones de temas de Cristian Castro, José Luis Perales, Enrique Iglesias, Gilda, Sergio Denis, Los Palmeras y hasta del paranaense Jorge Méndez, entre otros.

El debut de la agrupación fue el 6 de marzo del 2009 y a partir de ahí recorrió casi todos los escenarios de la ciudad y participó en diferentes eventos, siempre obteniendo una buena respuesta del público.

En agosto de 2009 editaron el disco Surtido Carley, y recorrieron escenarios de Montevideo, Rosario, Santa Fe, entre otras ciudades, pero tuvieron que hacer un impasse en 2013. El año pasado, con bajista y guitarrista nuevos, retomaron los ensayos y decidieron volver a la idea original de los covers. Actualmente está integrada por Constanza Cony Legna (batería), Julio Kiri Gueller (voz y segunda guitarra), Pablo Pabliyo González (bajo y coros) y Paulino Pol Bregant (guitarra y coros).

"Fuimos bastante pioneros con este subgénero, y si bien tiene su cuota de distorsión y volumen, llega a un público amplio, incluso a la gente grande. Alguien dijo alguna vez el slogan Sugados por Carl, la banda que más le cabe a tu vieja, y es así. Gusta bastante y queremos seguir difundiendo lo que hacemos", destacó Kiri.

Por su parte, el cantante de Supermambo destacó que en esta ocasión su banda estrenará temas nuevos: "Tenemos composiciones que empiezan a salir de forma grupal, planteando una nueva etapa de Supermambo. Nunca tocamos en Cosmopolitan, y esperamos llegar a otra gente también, ponernos a prueba. Vamos a echar toda la carne al asador, esperemos que haya comensales"





Al rock le falta espacio

Ambos músicos destacaron que en Paraná, al rock le faltan espacios para tocar en vivo.

"Apuntamos a la autogestión y a poder recaudar algo para no tener que poner de nuestros bolsillos. En Paraná cada vez quedan menos lugares para ir a tocar, no somos ni los primeros ni los últimos en decir esto. Se están cerrando los grifos donde la gente puede ir a mamar cultura. Nos están llevando derecho a un matadero y vamos todos de acuerdo, no está bueno, sobre todo con la cantidad y el nivel de bandas y de músicos que tenemos en la ciudad", dijo Lassus.

En este sentido, Kiri añadió: "Lugares privados quedan muy pocos, después están espacios como La Rockería, de la Municipalidad, pero no alcanza. Hoy día, si uno quiere alquilar una sala o un club, entre lo que sale pagar el alquiler, más el sonido, se complica hacer una movida autogestionada. Hace cinco años atrás lo hacíamos y no sacábamos ni un peso, pero ahora vas a pérdida seguro".