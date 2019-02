Netflix apuesta fuerte a una extraña familia de superhéroes disfuncionales

Desde hace semanas, las principales ciudades del mundo, desde Buenos Aires hasta Nueva York, están empapeladas con afiches gigantes de "The Umbrella Academy", la nueva apuesta de Netflix en el rentable mundo de los superhéroes. La serie, que se estrena hoy en la cadena de streaming, está basada en el elogiado cómic homónimo de Gerard Way, ex vocalista de la banda My Chemical Romance, y el dibujante brasileño Gabriel Bá. El productor ejecutivo es Steve Blackman ("Fargo"), y la historia gira en torno a seis jóvenes con superpoderes que crecen juntos y que, tras el fallecimiento de su padre adoptivo, deberán reunirse y formar un equipo para salvar al mundo.





"The Umbrella Academy", sin embargo, no es una serie de superhéroes común y corriente. Estos son superhéroes disfuncionales, con muchos problemas en sus relaciones familiares. Además la serie tiene un tono entre Wes Anderson y "Kingsman". En los cómics, el tono se lo dan los increíbles dibujos de Gabriel Bá. Su traslación en imágenes es un universo onírico pero con los pies en la tierra, terriblemente colorido, irónico y rápido. Asimismo, que uno de los autores del cómic sea una estrella de rock como Gerard Way le da un toque exótico. Way fue el vocalista y compositor de My Chemical Romance, la banda con la que se hizo famoso en los primeros años de este siglo. Pero el músico ya se dedicaba a las historietas desde antes, y con "The Umbrella Academy" (que se publicó entre 2007 y 2009) ganó un premio Eisner, los Oscars del mundo del cómic.





Los hermanos sean unidos

La historia comienza en 1989, cuando 43 niños nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí que el día anterior no presentaban signos de embarazo. Siete de ellos fueron adoptados por sir Reginald Hargreeves, un empresario industrial multimillonario que luego decidió fundar The Umbrella Academy (la Academia del Paraguas) y prepararlos para que salven el mundo. Pero no todo salió según los planes. Cuando los niños eran adolescentes, la familia se quebró y el equipo se disolvió. Ahora, los seis treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de Hargreeves: Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya y Cinco unen fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre. Sin embargo, la distanciada familia comienza a fracturarse una vez más debido a sus personalidades y habilidades tan distintas, sin mencionar la inminente amenaza de un apocalipsis mundial.

Los disfuncionales hermanos están interpretados por Ellen Page ("Juno"), Aidan Gallagher, Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda y Emmy Raver-Lampman. Ellos se enfrentarán a los villanos Hazel y Cha Cha, interpretados por Cameron Britton y la rapera Mary J. Blige respectivamente.





"The Umbrella Academy" presenta una vuelta de tuerca a las series de superhéroes poniendo el foco no en la acción sino en las relaciones familiares de los personajes. "Tiene todos estos elementos de superhéroes, es maravillosa visualmente, tiene secuencias increíbles, pero el núcleo es que es profunda emocionalmente", explicó Ellen Page en una entrevista concedida a Europa Press.





La actriz da vida a Vanya, la única de los hermanos que carece de superpoderes, y que sustituye su carencia con una increíble habilidad para tocar el violín. "No había tocado nunca antes, fue muy difícil", confesó.





"Hay muchas series de superhéroes, así que el hecho de que fuese tan diferente y que el foco estuviera tan puesto en la familia es lo que la hace interesante", apuntó Tom Hopper, encargado de encarnar a Luther, quien adopta el rol de "hermano mayor". Emmy Raver-Lampman, por su lado, da vida a Allison, la más "cariñosa" de esta "disfuncional" familia, y quien intentará "que todos se lleven bien".





"Los elementos de superhéroes por sí solos no tienen fuerza, se trata de cómo los seres humanos rotos que hay detrás usan esas habilidades", señaló Robert Sheehan. Su personaje, Klaus, es la oveja negra de la familia, un joven con la capacidad de hablar con los muertos que "evitará usar su poder todo lo que pueda". Para David Castañeda, que encarna a Diego, "The Umbrella Academy" va más allá de las máscaras del género. "Hay mucho más que explorar que el simple hecho de ser invencible", agregó.





Villanos atípicos

Como en toda historia de superhéroes, no podían faltar los villanos, que también han dejado a un lado la estética típica del género y atormentarán a los protagonistas al más puro estilo de Jules Winnfield y Vincent Vega en "Pulp Fiction", tal como destacó Mary J. Blige. "El traje fue excelente. Fue fácil meterse en el personaje de Cha Cha", contó la rapera, que resaltó la naturaleza "poco común" de su personaje. "Es una mujer matando mucha gente, es algo raro", afirmó.





Junto a Cha Cha estará Hazel, "un villano confuso" según el actor Cameron Britton, quien se inspiró en la interpretación de Vincent D'Onofrio como Kingpin en "Daredevil". Por su parte, Blige le dio un toque más alejado del mundo de los superhéroes a su personaje, inspirándose en "la vida, la gente, y simplemente tener un mal día", bromeó.





Steve Blackman ha sido el encargado de adaptar la novela gráfica a la pequeña pantalla, una tarea difícil debido a la breve extensión de la fuente original. "Estos cómics no son largos y tuve que hacer diez horas de serie de televisión", explicó Blackman, quien reconoció la enorme responsabilidad respecto a los fans de la historia original. "Quiero que los fans amen la serie y no quise cambiarla tan drásticamente. La idea es que los fans la amen y además atraer a un nuevo grupo de gente". Esta preocupación también la comparte el reparto. "No queremos decepcionarlos, así que hay mucha presión", señaló Hopper. Sin embargo, los actores confían en la plataforma de entretenimiento. "Tienen tiempo, tienen recursos, tienen dinero, es Netflix", bromeó Sheehan.