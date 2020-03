Natalia Oreiro suspendió una serie de recitales en Rusia

Natalia Oreiro se hizo famosa en Rusia a partir de 1999 cuando se estrenó la exitosa telenovela "Muñeca brava", donde fue la protagonista principal.

Los vínculos con ese país se fortalecieron en 2005, cuando la actriz protagonizó "Al ritmo del tango", una miniserie de doce capítulos donde interpretaba a una argentina que viaja a Rusia acompañando a su esposo futbolista, contratado por un equipo que manejaba la mafia.

En el transcurso de este mes, según indicó el portal PrimiciasYa, la cantante y empresaria tenía previsto hacer una serie de presentaciones por sus "20 años juntos", las que fueron suspendidas y reprogramadas para finales de año.

El avance del coronavirus en Europa fue uno de los argumentos en el cual algunos medios vieron el motivo de tal suspensión, pero desde el entorno de la cantante desmintieron esa versión.

"Por problemas no vinculados con Natalia Oreiro y su equipo, los conciertos de la gira '20 años juntos', programados en Rusia para marzo-abril de 2020, no tendrán lugar, en el futuro cercano anunciaremos las nuevas fechas", indicaron los organizadores de la gira.

Por su parte, Claudia Sánchez, jefa de prensa de Oreiro, indicó: "No sé de donde sacaron eso, la gira se reprogramó y no tiene nada que ver con el coronavirus. Se cambió la fecha simplemente. Ella grabó un video para los fans, porque siempre están preguntando con tiempo para comprar las entradas y sacarse fotos con ella. Pero no es un video para la prensa y jamás se dice que es por el coronavirus".