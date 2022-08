Nadyan, participó en Canta Conmigo Ahora y salió enojada

Nadyan Canta Conmigo Ahora docente 2.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo

" Una semana antes de la presentación, me mandaron esa opción, junto a uno que yo había elegido. El día de la grabación, nos dijeron que tema teníamos que cantar cada uno. Tuve siete días para preparar una canción que no había cantado nunca y con la cual no me identificaba. Fue una semana de correr todo en casa y prepararme para la presentación. Por suerte mi familia me ayudó y me banco mucho. Generalmente, cada tema me lleva un mes poder prepararlo” , explicó la cantante y preceptora en diálogo con La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná).