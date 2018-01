Nació en la cárcel, fue "pibe chorro" y llegó al Gran Rex con Majamasmuere

Primero pidió monedas, "hasta que la cabeza me explotó, estaba cansado de que miraran de arriba". Alguien le dio un arma y Brian rompió el vidrio de un local y se llevó lo que había adentro. "Ya sé lo que van a pensar: '¿y por qué no fue a golpear una puerta para barrerle la vereda a una vecina? Dios mío, un pibe de 10 años que vive en la calle drogado, ¿qué puerta va a barrer, si nadie te abre la puerta? ¿Cómo me vas a cuestionar si no tenés la más puta idea de lo que es no dormir para que no se violen a tus hermanos?".