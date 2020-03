Murió Max Von Sydow, leyenda del cine, a los 90 años

Fue Jesucristo. Y el demonio. Jugó al ajedrez contra la muerte. Luchó contra Lucifer con agua bendita. Fue el Cuervo de Tres Ojos, Strindberg, el villano Blofeld, el papa Clemente VII, Eugene O’Neill, el emperador Ming… hasta el abuelo de Heidi. Max von Sydow, fallecido en su casa en Francia –donde vivía desde hace décadas tras casarse con Catherine Brelet– de un infarto de corazón el domingo a los 90 años, hizo de todo en el cine.

Rodó 11 películas con Ingmar Bergman, trabajó con los más grandes directores de la historia, logró dos candidaturas al Oscar. Von Sydow era una leyenda del cine. Y sin embargo, se consideraba intérprete gracias al teatro, su gran pasión. Por el teatro conoció a Bergman y a través de las películas de su compatriota saltó a Hollywood. “Lo bueno de una carrera larga es que has hecho de todo. Tenemos que desarrollar la habilidad de hacer buenos filmes y para mí no hay géneros superiores o inferiores. Solo merece la pena hablar de si una película tiene valores o no, si entretiene o no”, aseguraba.

Von Sydow nació en Lund en 1929. Hijo de un etnólogo y experto en folclore y de una profesora, montó con varios compañeros un club de teatro en el instituto. Acabada la guerra, estudió en la Real Escuela de Arte Dramático sueca y debutó en el cine en 1949 con Bara en mor. Pero siguió en el teatro hasta que sus pasos se cruzaron con Ingmar Bergman. Cuando el realizador se mudó a Estocolmo, Von Sydow fue tras sus pasos y se convirtió en su alter ego en la pantalla: juntos colaboraron en El séptimo sello, El manantial de la doncella, Fresas salvajes, La hora del lobo, entre otros.

Von Sydow medía 1,93 metros, poseía una voz profunda que parecía brotar del centro de la Tierra. Su presencia en el cine de Bergman le abrió las puertas de Hollywood y en 1965 encarnó a Jesús en La historia más grande jamás contada. De repente ya no era un actor sueco capaz de trabajar por todo su continente, sino que entró en el reparto de grandes títulos estadounidenses: fue el padre Merrin en El exorcista; un artista atormentado en Hannah y sus hermanas, de Woody Allen; un asesino en Los tres días del cóndor; y trabajó en películas como Conan el bárbaro, Dune, Despertares, Minority Report y la serie Game of Thrones.