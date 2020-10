Murió el actor y comediante Hugo Arana

Embed Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/iMWmWVSEd0 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) October 11, 2020

La internación, a causa de un accidente doméstico

Arana permanecía internado desde fines de septiembre en el centro médico, después de golpearse la cabeza en su hogar. "Llegué a casa y lo encontré tirado en el living", contó su hijo Juan días atrás, y aclaró que, como consecuencia del golpe, le había quedado un hematoma. De todas formas, cuando se le realizó una tomografía en el pulmón, una alteración encendió las alarmas, y luego llegó el resultado positivo de Covid-19.

"No sabemos dónde se lo pudo haber contagiado porque no salía salvo para algún estudio médico ineludible. Puede haber ingresado al sanatorio con coronavirus o, quizás, se lo contagió allí", añadía Juan Arana, sobre el cuadro de su padre

Hace unos días el actor había contado que estaba asintomático.“Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura”, había explicado el artista.

“Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando, pero nada más”, agregó durante una entrevista el protagonista de "Matrimonios y algo más".

Hugo Arana nació en Juan José Paso, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Creció en Monte Grande (Buenos Aires). Su familia se mudó luego a Lomas de Zamora, primero y Lanús después estudió actuación con Marcelo Lavalle y, sobre todo, con Augusto Fernandes.

En la pantalla grande Arana actuó en El santo de la espada (1970), La Tregua (1974) y El Soltero (1977), entre otros films. En 1972 alcanzó notoriedad actuando en un publicidad del vino Crespi.

En televisión actuó en Matrimonios y algo más, Buenos vecinos, Tiempo final, Resistiré, Los exitosos Pells, Cuéntame cómo pasó, Graduados y Para vestir santos, entre otras tantas ficciones.