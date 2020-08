“Once, mi cumpleaños. Doce las lunas en tu año. Trece, no existe la suerte. Los números, los números no mienten (…) Once yo, doce vos. Trece. Paré de contar”, reza “Numeral”, la última canción de “Fuerza Natural”, el último disco de Gustavo Adrián Cerati.

Gustavo Cerati - # Numeral (En Vivo en Monterrey)

Hoy, 11 de agosto, el músico cumpliría 61 años. Para celebrarlo sus fans ofrecen una multiplicidad de homenajes. Recitales por streaming, el lanzamiento de un álbum tributo con bandas de todas partes del mundo e incluso una solicitud ante la ONU y la Unesco para que esta fecha sea consagrada como el “Día Internacional de Gustavo Cerati” son algunas de las propuestas.

Cerati falleció un cuatro de septiembre de 2014, tras haber vivido cuatro años en estado de coma, producto de un accidente cerebro vascular sufrido durante una gira, en Venezuela.

cerati adentro.jpg La calle en Paraná Foto UNO Mateo Oviedo.

Homenaje

Paraná fue la primera ciudad del país que inauguró una calle con el nombre de Gustavo Cerati. El 6 de agosto de 2015, en el estreno formal, recordaron que su padre Juan José Cerati nació en Concordia. El día del homenaje, llegaron a la capital entrerriana la hermana de Gustavo, Estela, su sobrina Valentina y su tía Dora. En la excalle N° 1.542 se ubicó un escenario en el que tocaron músicos locales.

El acto se realizó a instancias de la resolución del Concejo Deliberante, que impuso el nombre de Gustavo Cerati a esa arteria del barrio ubicado en el sur de la ciudad, en inmediaciones a avenida De las Américas.