La prestigiosa bailarina Mora Godoy disparó munición gruesa contra Marcelo Tinelli. Al quedar eliminada del Bailando, declaró que no la pasó para nada bien en esta edición del programa.

"De entrada recibí mucho maltrato del BAR, no fue como cuando estuve en el 2014, que estaba Moria Casán, con esas palabras maravillosas y ese lenguaje tan exquisito a la hora de alabarme", declaró.

Su principal problema fue con Laura Fidalgo, uno de los miembro del BAR.

Ahora que la bailarina desembarcó en Mar del Plata, Mora habló con "Intrusos", en América TV, sobre ese viejo conflicto.

"No volvería al Bailando, en este momento no tengo ganas, quedé como muy lastimada. Me parece que fue injusto e innecesario el maltrato. No estoy enojado. El mayor maltrato lo sentí de parte de todos", expresó.

Y agregó: "Hoy estoy parada en un lugar donde estoy trabajando en una cultura inclusiva y jamás desmerezco y descalifico a ningún bailarín cuando está haciendo su trabajo. Conmigo eso no pasó".

"Hace muchos años no quería ir porque cortaban la pollerita, te soy sincera, si tengo que hacer un comparativo con lo que pasó el año pasado se disfrazó de otra manera el maltrato. Lo hablé con el Chato y se lo dije un poco más subida de tono. Me atacaron mucho siempre. Vengo de un mundo manchista como el tango. Si tengo un cara a cara, un mano a mano con él, tengo varias cosas para decirle y no tengo ningún problema en decírselas porque tal vez le puede aportar. Uno sabe lo que pasa en su empresa, es imposible no saber", se descargó.