Mora Godoy contó que sufrió acoso de un bailarín: "Jamás accedí a algo que no quería"

Mora Godoy contó en el programa "La noche de Mirtha", El Trece, que fue víctima de acoso de parte de un colega suyo y que la echó del ballet.

La conductora le preguntó a la bailarina si alguna vez había sido víctima de acoso, y ella le respondió: "Sí, hace muchos años. Es conocido, pero yo no lo diría (su nombre)".





"Fue feo porque me echó del ballet, y ahí me planteé si seguía con el tango o no. Son esas cosas que te pueden marcar para bien o para mal", expresó la bailarina.

"Nunca, jamás en mi vida accedí a algo que no quería. Hice la carrera como la hiciste vos, de a poco, con mucho esfuerzo, con muchísimo sacrificio y sin ayuda, prácticamente todo a pulmón", agregó Godoy.

Y contó cómo la afectó ese episodio: "Yo estuve un año sin bailar porque no quería, pero después cambié de lugar y retomé. Por suerte tengo mucha personalidad y, sobre todo, perseverancia y esfuerzo. Toda mi carrera está hecha a base de trabajo"