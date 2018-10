Mica Viciconte y Fabián Cubero se dieron un besazo en ShowMatch

En medio de las peleas y los conflictos que reinan en ShowMatch, Marcelo quiso ponerle una pizca de amor a la primera noche del cuarteto, el nuevo ritmo, e hizo que Mica Viciconte termine chapando en vivo con Fabián Cubero, que fue especialmente para verla bailar.





Tinelli quiso saber si la pareja ya estaba pensando en la convivencia y parece que esa no es la prioridad: "Yo creo que no es el momento. En lo particular, me gusta vivir sola. Él tiene tres nenas, yo tengo a mi perra, seríamos un montón", aseguró Mica. "Hay otra verdad. Yo vivo en Palermo y él vive muy lejos", siguió.





Por su parte, el futbolista tampoco se mostró muy interesado: "Nos movemos en lugares muy lejos uno del otro", expresó. "Yo vivo cerca del entrenamiento y del colegio de mis nenas. Tendríamos que encontrar un punto medio", finalizó.