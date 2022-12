"Mi tía es un fantasma" llega a calle Corrientes al Teatro Picadilly

En la obra todo trascurre en la mansión Escorial, donde la señora Raimunda decide contratar un vidente para realizar una sesión espiritual con el fin de contactar al espíritu de su hermana Azucena ya que cree que deambula por la casa.

Raimunda, tiene una hija, que estará de acuerdo con la idea de su madre, pero, su futuro marido no.

En la historia, no falta el empleado principal de una mansión, el Mayordomo Robertito que decide hacerle una mala jugada a la señora, pero, otro integrante, el jardinero no deja que Robertito se salga con la suya.

GR Producciones ya firmó el contrato con Show Time Producciones y la puesta paranaense estrenará el el 20 de enero a las 23.30 donde las funciones serán todos los viernes.

Si bien Show Time Producciones estaba previamente interesada en otra de las obras de Romero, el espectáculo infantil Aladín, cuyo elenco está conformado por 20 actores, luego de analizar algunas variables como el público que asiste al teatro en verano y la cantidad de personas del elenco, la productora de Buenos Aires optó por Mi tía es un fantasma tanto por su trama como por la factibilidad viajar de todo el equipo.

En esta oportunidad, desde la capital entrerriana viajarán los actores Cristian Giménez, Gisela Bello, Maguis Obaid, Koky, Romero (director), y desde Buenos Aires se integrarán otros dos actores, uno de ellos es Tomás Nuñez que si bien es de Paraná se encuentra en Buenos Aires.

El elenco regresaría a Paraná el 17 de febrero, aunque esto está sujeto a la incorporación de nuevas funciones conforme a cómo sea la respuesta del público.

mi tia es un fantasma.jpg Mi tía es un fantasma se estrenó en 2021 y fue convocada para realizar temporada de verano.

Romero dialogó con Escenario y contó detalles de lo que será presentar la propuesta teatral en el Picadilly.

“Al principio el elenco no lo podía creer cuando les di la noticia porque soy una persona muy bromista y pensaron que era una joda pero lo más gracioso de esto es que cuando realizamos la última función yo ya tenía la confirmación desde la productora de Buenos Aires. Por esto al final de la obra me emocioné, se me quebró la voz y lo conté y cuando cierra el telón todo gritaron de felicidad”, confesó el productor y director.

Asimismo, el actor referenció que en estos momentos el elenco mantiene ensayos y última detalles para lo que será la presentación en Buenos Aires. De hecho, en cuanto a la letra y los diálogos, Romero señaló que hubo pequeños cambios en cuanto a los chistes que tienen referencia hacia Paraná olas costumbres más entrerrianas. En este sentido, con el objeto de que el público de Buenos Aires y también los turistas pueda comprender el componente humorístico de la comedia.

“Por ejemplo, en un momento de la obra mencionamos que vamos a comprar a Los Chinos de la Peatonal, y el cambio ahora fue plantear que vamos a hacer comprar a Once”, expresó el director.

En cuanto a la escenografía, desde Paraná se trasladarán los elementos de utilería como la araña y los cuadros que ambientan la escena. No obstante, desde el Teatro Picadilly utilizarán lo que son los muebles.

Romero, además, indicó que al vestuario y los accesorios también lo llevarán aunque actualmente están retocando algunas prendas, ya que se trata de una puesta muy significativa donde buscarán ofrecer calidad y buen nivel.

En relación a lo que se estipuló para el valor de las entradas para ver el espectáculo, el productor paranaense manifestó que el costo acordado es de 1.500 pesos.

“Entendemos que, más allá de que no somos una obra conocida ,es un valor acorde al trabajo”, afirmó y agregó: Si vemos que es un espectáculo que a la gente le gusta quizás pueda tener un aumento el valor de la entrada. Porque más allá de que sea una experiencia hermosa es trabajo también y que nos beneficie desde lo económico para cubrir lo básico”, detalló.

El gasto que genera el traslado, la estadía y demás necesidades se logra cubrir con este valor de la entrada.

“Llevar una escenografía, armar la estructura, confeccionar el vestuario es un gasto que habitualmente el público no llega a ver en una hora y media de espectáculo, poir eso es necesario plantear un monto de base para poder afrontar los gastos y recuperar la inversión inicial”, concluyó.

Sobre Romero

Gerardo Romero hace aproximadamente 20 años que está vinculado al mundo artístico. Desde su adolescencia comenzó a dar sus primeros pasos en el teatro y, años más tarde, caracterizado por su audacia y hambre de hacer lo que le gustaba y apasionaba, se abrió camino solo y comenzó a idear sus propios espectáculos de comedia.

Posibilidades para irse a Buenos Aires y quedarse allá no le faltaron, pero sin embargo decidió apostar a la producción local y a ganarse al público con sus obras de humor y pura risa.