"Mi Mundo Imaginario de Cartón" en el catálogo del Instituto Nacional del Teatro

Mi Mundo Imaginario de Cartón es un espectáculo que narra la historia de un operario fabril que, jugando con cajas, llega a convertirse en un payaso. Claro que la realidad lo despierta del sueño que llega a vivir en su pequeño camarín.

En cierta manera es el nacimiento del payaso Cartoncito, interpretado por Chemma Alassia, una obra desopilante que genera risas, estimula la imaginación y despierta la ternura que despierta jugar con lo que se tiene a mano. Para poder generar los climas en las escenas, el actor y el director de la obra, Leandro Bogado, se rodearon de talentosos creativos que llevaron la diversión a un lugar muy interesante. Está probado que funciona tanto para mirar desde la platea de un teatro o desde las gradas, como ocurrió en la última presentación, de un anfiteatro al aire libre.

Los sonidos y la música original, creados por Leandro Drago y Heber Schaff del estudio Drago & Schaff, las luces diseñadas por Sergio Fabri, el diseño del vestuario de Gaby Jarupkin, la asistencia técnica de Nico Gassmann y la producción de Mariela Bogado, amalgamaron el unipersonal que impacta al espectador. También lo hizo con el jurado del INT que evaluó 825 obras de teatro de todo el país.

Cartoncito.jpg

Haber quedado en el selecto grupo representa la posibilidad de que se abran muchas puertas en diferentes ciudades argentinas gracias a la promoción que impulsa la circulación de “destacados espectáculos del teatro nacional, con el fin de generar acceso a los bienes culturales, acercar la actividad teatral a las comunidades, fortalecer los diversos festivales teatrales de gestión pública y privada y asistir con programación teatral de reconocida calidad a gobiernos municipales y provinciales”, explicaron en un comunicado oficial del INT.

Por ley

El catálogo del INT es puesto a disposición de los organismos gubernamentales y no gubernamentales del país en materia de cultura y de las artes escénicas en particular (provincias, municipios, universidades, ONG, embajadas, consulados, centros culturales internacionales, etc.) y a los programadores de los distintos festivales nacionales e internacionales de teatro con los cuales el Instituto Nacional del Teatro podrá realizar convenios de cogestión para la presentación del elenco.

En caso de que el espectáculo sea convocado y cada vez que esto ocurra, recibirá por parte del Instituto Nacional del Teatro el pago de honorarios para realizar la función y la cobertura de los costos de traslado y seguros dentro del país. Mientras que por parte del organismo cogestor recibirá el alojamiento, comidas, espacio para realizar la función y una logística acorde para su presentación.

Alegría

“Siempre es sanador que llegue una linda noticia, pero un domingo a la mañana es glorioso”, comienza diciendo el posteo en la cuenta de Instagram @cartoncitooficial que sirvió para comunicar la gran noticia. En la compañía Cartón confían en que llegarán las propuestas para salir de gira: “Porque deseamos hacer funciones y poder vivir del teatro”.

La obra de teatro fue creada durante cinco años entre encuentros y ensayos en salas de Paraná y Colonia Avellaneda. Todos los integrantes del equipo viven en la región y es un ejemplo del talento que se mantiene latente más allá de la inestabilidad económica que viven los trabajadores de la cultura en Entre Ríos.