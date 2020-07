Mauricio Dayub participará en vivo en el ciclo de charlas culturales Factor Río

El actor, dramaturgo y director paranaense Mauricio Dayub dialogará en vivo y de manera virtual en el ciclo de charlas culturales Factor Río. La cita será mañana a las 18, a través de la cuenta oficial en facebook Cultura Entre Ríos.

El reconocido actor y dramaturgo paranaense participará en el ciclo Factor río: Diálogos de afluencias culturales, que propone repensar y reconocer creadores y sus prácticas culturales en las orillas de todos los ríos, en la voz de referentes culturales y artísticos de la provincia.

El ciclo se desarrolla con formato entrevistas en vivo con la consigna el río como concepto nodal. El río cobra protagonismo como ideario multidimensional y atemporal; así cada invitado navegará por las corrientes del arte, la historia y la cultura, sus vidas y la relación con el/los ríos, ya sean conocidos o metafóricos.

Las charlas se proponen como un diálogo ameno y accesible, donde la voz de cada protagonista es una invitación a conocer y a reconocer el vínculo con el río. Todos los viernes de julio cambian las figuras de entrevistados y entrevistadores.

Cabe destacar que todas las charlas quedan grabadas y son cargadas para que estén disponibles en el canal oficial de YouTube de Cultura Entre Ríos. Para los que no pudieron ver el primer capítulo del ciclo, la charla con Liliana Herrero del viernes 3, está disponible en línea.

Asimismo, es importante señalar que el ciclo continuará durante todo el mes. El viernes 17 de julio, Factor Río tendrá como invitada a la arquitecta Soledad Ferrería; el viernes 24 de julio será el turno de la escritora Selva Almada y el viernes 31 de julio estará presente el músico y compositor Carlos Negro Aguirre.

Dayub y el río

Mauricio Dayub nació en Paraná el 28 de enero de 1960 en Paraná. Fue en la capital entrerriana donde dio sus primeros pasos en el mundo del arte, antes de consagrarse como actor en Buenos Aires y, luego, como dramaturgo con El Amateur y El equilibrista.

“Mi experiencia en teatro en Paraná empezó en la Escuela de Música, Danza y Teatro, donde me quise inscribir pero no pude porque no tenía la edad necesaria, creo que había que tener 14 y yo tenía 13. Me aceptaron de oyente, porque mi hermano Gerardo era alumno, entonces el profesor Chiri Rodríguez Aragón aceptó que pudiera ir y observar las clases. Y por fuera de eso, de manera muy amateur, tenía un grupo que animaba fiestas infantiles y hacíamos pequeños shows en escuelas. Éramos chicos y animábamos a otros que eran más chicos que nosotros. Eso lo hice más o menos hasta los 16; a los 19 me fui a estudiar Ciencias Económicas a Santa Fe, una carrera que quería mi familia. Estando ahí me empecé a meter en el primer grupo de teatro en serio, viajando en colectivo vi que pasaba uno de los actores que había visto la noche anterior haciendo La cantante calva. Me bajé del colectivo y le dije que quería ser actor y que me gustaría participar de un grupo. Él me dijo que justo iba a un ensayo en la casa del maestro en bulevar Gálvez. Me dijo ‘acompañame, si querés te presento al director’. Y así fue, lo acompañé, me dieron un papel chiquito. Después uno más grande, y me quedé trabajando tres años con ese grupo”, había contado en una entrevista exclusiva con Escenario.

Con respecto al río, el tema que lo convocará en la charla de mañana, había señalado que siempre que vuelve a Paraná “intento recorrer algunos lugares, siempre relacionados con el río y suelo recorrer la ciudad un poco como la recorremos los que vamos cada tanto; un poco buscando cosas que pasaron antes y no tanto percibiendo lo que ha cambiado”.