Matías Domínguez y Jairo Mío harán "Oh Puestos"

Gentileza. Stand Up en Paraná

Gentileza. Stand Up en Paraná

Oh Puestos es un dueto de Stand-Up que reúne el mejor humor en dos personalidades y estilos muy distintos: el de Jairo Mio (Paraná) y el de Matías Domínguez (Santo Tomé). Dos de los mejores comediantes del litoral juntos mostrando lo que mejor saben: hacer reír. En este caso su edición 2019 viene renovada. La cita será este viernes, a las 22, en Arteatro (Tucumán 378).

Comediante invitado: Catriel Sarasola.

Jairo Federico Mio, Jairoskita, Estudió stand up con Pablo Molinari, Improvisación con Cristian Albornoz y presentador con Colita González. Se dedica hace tiempo al humor en redes sociales, pero precisamente al stand up hace más de cinco años, totalizando más de 350 funciones (en Paraná, Santa Fe, Feliciano, Crespo, Victoria, Rosario, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile y Madrid). Realizó colaboraciones humorísticas en radio. Su humor político puede verse en el @PeronismoIntergaláctico. Además es casi licenciado en Comunicación Social (UNER) solo restándole la tesis. En septiembre de 2015 se consagró campeón del Concurso Nacional de Stand Up Sede Litoral y actuó en el Festival Ciudad Emergente 2016. Grabó para el especial de Comedy Central.

Matías Domínguez pertenece a la compañía teatral Modus Vivendi, donde descubrió su faceta artística volcada mayormente al humor. Se especializó en clown y stand up. Participó de festivales teatrales en Argentina, Chile y Perú, lleva más de 200 presentaciones. Actualmente, junto a Jairo Mio, es parte de Oh Puestos.