Maru Botana: "No tengo nada que ver, estoy muy angustiada"

Maru Botana grabó un video que compartió en Instagram haciendo su descargo tras la denuncia pública de la empresa Edenor, que encontró una irregularidad por conexión clandestina en uno de los locales que lleva su marca.





maru botana 1.jpg



"Les quería hablar después de todo lo que pasó, estoy muy angustiada, me cayó una bomba el jueves. Fue horrible porque cuido un montón mi marca, la tengo hace 25 años, y hace poco tomé la decisión de tener la franquicia y trato de ocuparme de que esté bien la parte gastronómica, estoy atrás", comentó la cocinera.

maru botana 2.jpg



"Nunca me imaginé que en mi franquicia no se iban a ocupar de esto, fue una mala pasada para mí, horrible para la marca, que tiene mi nombre y mi cara", agregó conmovida.





"Estoy tratando de solucionar esto, les pido mil disculpas, y sepan que no tengo nada que ver. Los comentarios que hacen me duelen un montón, tengo una familia, a veces los comentarios son muy hirientes. No tengo nada que ver y me estoy ocupando a fondo de este tema", finalizó.