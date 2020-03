Marcelo Polino habló sobre su vida sexual

Desde que comenzó Divina Comida, las personalidades que pasaron por el programa de Telefe se mostraron abiertos a contar sus historias de vida, abrieron sus corazones y compartieron fuertes momentos de su vida privada.

Uno de ellos fue Marcelo Polino, quien lució su costado más íntimo en la casa de Pía Slapka, la anfitriona de la noche y que contó con la presencia del periodista, Cae, Silvina Escudero, y José María Muscari.

Indagado por el productor sobre su vida sexual, el periodista se sinceró: "Yo no soy una persona muy sexual. Tengo la libido puesta más en el trabajo que en el sexo. Siempre me pasó, no soy muy sexual. Podría vivir sin sexo".

Luego, argumentó sus palabras: "Lo que pasa es que estoy tan enamorado de mí que es muy difícil encontrar a alguien. ¿Quién me va a dar todo lo que yo me doy o todo lo que yo me cuido? Me doy todo lo que quiero".